Svær keiserpingvinkoloni forsvant over natta

Mellom 14.000 og 25.000 keiserpingvinpar hadde holdt til nær Halley Bay i den britiske sektoren av Sørpolen i flere tiår. Så forsvant mange tusen av dem helt plutselig. Det melder BBC, med the British Antartic Survey (BAS), en britisk organisasjon som forsker på Antarktis, som kilde.

Katastrofen skjedde i 2016, da det var et voldsomt uvær i området.

Keiserpingviner trenger stabilt isunderlag fra april til desember. Ødelegges isen de bor på før det, har ikke kyllingene rukket å få tett nok fjærdrakt til å tåle å svømme i det iskalde vannet, og drukner. Forskerne tror at det var dette som skjedde i 2016.

De voksne fuglene har ikke klart å gjenopprette kolonien på årene som har gått siden dette. Ifølge forskerne i BAS kan de ha flyttet kolonien rundt fem mil unna, til Dawson-Lambton-isbreen, som de siste årene har vokst.

Forskerne har ifølge BBC ingen gode svar på hvorfor sjøisflaket den opprinnelige kolonien lå på ikke har frosset til igjen. Observasjoner av atmosfæren og havet røper liten klimaendring akkurat her. Det store isflaket er imidlertid i ferd med å slite seg fra resten av Antarktis, noe en stadig større sprekk vitner om. Det betyr at et isflak på størrelse med Stor-London kommer til å kalve.

Forskerne melder også om at mellom halvparten og sytti prosent av keiserpingvinene kan utryddes innen utgangen av dette århundret, om sjøisen forsvinner i det tempoet framskrivningene av global oppvarmning viser. Dette vil ha alvorlige følger også for andre arter:

- Keiserpingviner er viktige i næringskjeden. De er selv bytte for dyr som leopardselen, samtidig som de spiser fisk og krill selv. Så de er viktige i økosystemet, sier Dr Michelle LaRUe ved Universitetet i Canterbury på New Zealand til BBC News.

