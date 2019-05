En svensk trebarnsmor (29) kommer søndag til å bli stilt for retten i Bagdad, Irak, mistenkt for tilknytning til IS, og kan risikere alt fra mange år i fengsel til dødsstraff, skriver SVT Nyheter.

Kvinnen har tidligere konvertert til islam, og reiste i 2014 til IS-okkupert territorium sammen med sine to små døtre, og fødte også et tredje barn mens hun oppholdt seg hos IS.

Kvinnen ble i oktober i fjor frikjent for terroranklager av en irakisk domstol, men ble dømt til seks måneders fengsel for å ha tatt seg til Irak ulovlig, skriver SVT. Siden den gang har hun sittet fengslet i et kvinnefengsel i Bagdad sammen med en et stort antall kvinner fra en rekke land som er dømt for tilknytning til de den brutale terrororganisasjonen. Til sammen bor det også 774 barn under 15 år i fengselet sammen med sine mødre.

Mannen mistenkt for å ville drepe svensk kunstner

Den svenske kvinnens mann skal ha blitt drept under bombingen av byen Tal Afar i Nord-Irak i 2016. Også mannen hennes var svensk med irakisk bakgrunn, og var godt kjent av det svenske sikkerhetspolitiet. Han ble høsten 2011 pågrepet, mistenkt for å ville drepe den svenske kunstneren Lars Vilks, som har mottatt et stort antall trusler for sine karikaturer av den islamske profeten Muhammed, og som trolig var et sentralt mål under i terrorangrepet mot kulturhuset Krudttønden i København i februar 2015.

Kvinnens nå avdøde mann ble imidlertid frikjent for å ha planer om å drepe Vilks, og ble kun dømt for å bære kniv ulovlig. Noen måneder etter at han slapp ut av fengsel, reiste han til Syria.

Sendte barna til mannes familie

Under den første perioden i fengselet bodde barna sammen med den 29-år gamle kvinnen, skriver SVT. Forholdene i fengselet beskrives som svært tøffe, og med hjelp fra svenske myndigheter skal kvinnen ha lyktes med å få sendt barna sine til sin avdøde manns familie i Irak.

For en måneds tid siden ble frifinnelsen fra i fjor underkjent i det irakiske rettssystemet, og derfor kommer saken nå altså opp på nytt i tingretten.

