– Dette er noe av det største vi har sett, sier Marcus Bjørklund, sjef for dyrevernsenheten i Skåne, til avisen Sydsvenskan.

Politiet har tatt beslag i om lag 800 ville dyr som fant under razziaen.

Politiet ransaket lokalene etter at det hadde kommet et anonymt tips om at det ble holdt flere eksotiske dyr der. Under ransakelsen fant de blant annet slanger, øgler, skilpadder, mus og to krokodiller. Det ble også funnet flere døde dyr.

Myndighetene tok med seg samtlige av dyrene, og vil nå forsøke å omplassere dem til dyreparker eller andre som har godkjennelse og kompetanse i å ta vare på eksotiske dyr.

Mannen som disponerer lokalene, er mistenkt for å ha kjøpt og solgt utrydningstruede, ville dyr som er beskyttet etter internasjonale regler. Han mistenkes også for brudd på dyrevelferdsloven.

Mannen ble avhørt av politiet fredag og ble deretter sluppet fri, men han er fremdeles siktet i saken. (NTB)