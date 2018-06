Verden

Dokumentarserien «Operation Playa» tar for seg en stor politiaksjon som pågikk fra 2008 til 2014 og som ledet til et av de største kokainbeslagene i europeisk historie.

Beslaget var på 1,4 tonn og hadde en markedsverdi i Europa på over 1 milliard kroner. Den antatte hovedmannen, som var svensk, ble etter tre og et halvt år i varetekt dømt til 18 års fengsel, men ble senere frikjent av høyere rettsinstans.

Svensk politi samarbeidet tett med spansk politi om operasjonen, men har siden høstet kritikk for framgangsmåten som ble benyttet. Kritikken rettes først og fremst mot det svenske politiets Seksjon for särskilda insatser (SSI).

Til tross for at minst ti etterforskninger tidligere har konkludert med at svensk politi ikke gjorde noe galt under operasjonen, så velger Polismyndigheten nå å anmelde seg selv for å la påtalemyndigheten vurdere saken på nytt.

– Opplysningene som framkommer i SVT er av så alvorlig karakter at det bør prøves på nytt, skriver Polismyndigheten på sin egen hjemmeside.

(NTB)