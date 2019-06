– Du er til for å brukes. Av meg. Av andre, skrev mannen i en melding til sin samboer, ifølge opplysninger fra politiets avhør.

Svensk politi slo til mot mannens bolig i Stockholm-området 11. mars. 52-åringen, ansatt i en toppstilling i det svenske forsvaret, ble pågrepet. Noen timer senere gjennomsøkte politiet hans kontor.

Politiet kunne gjenopprette en omfattende mengde bevismateriale fra mannens mobiltelefoner, noe som har blitt presentert bak lukkede dører i den pågående rettssaken i Nacka tingrett, skriver Aftonbladet.

Kunder fra næringslivet

52-åringen er tiltalt for grov hallikvirksomhet og mistenkes for å ha solgt sin samboer til menn i tidsrommet fra 2013 til 2017. I denne perioden skal han ha tjent hundretusener av kroner.

Blant navngitte kunder er det velstående personer innen den svenske hovedstadens næringsliv, samt en høytstående sjef innen svensk forsvarsforvaltning, ifølge etterforskningen.

Kvinnen har i avhør sagt at hun og den tiltalte mannen traff hverandre på et datingnettsted. Etter et møte på en restaurant innledet de et forhold.

Nekter

Kvinnens bistandsadvokat Ulrika Borg sier klienten er lettet over at politiet valgte å gå videre med anmeldelsen hennes og å lytte til henne.

52-åringens forsvarer Johan Eriksson vil ikke gi utfyllende kommentarer, men sier:

– Han nekter for å ha gjort noe ulovlig og tilbakeviser anklagene.

I sin jobb har han hatt en nøkkelrolle for Sveriges sikkerhet, med tett kontakt både til regjeringen og sikkerhetsmyndigheter. Det svenske forsvaret bekrefter at mannen er ansatt. Han blir oppsagt dersom han blir dømt. (NTB)