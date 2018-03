Verden





Av NTB og David Stenerud

Det svenske brødreparet på fem og sju år, som fikk skylden for dødsfallet til fire år gamle Kevin i 1998, er renvasket, melder SVT.

– Jeg har ikke rukket å la de synke inn inn ennå, så jeg kan bare beskrive det som ren lykke. Det kunne ikke blitt en bedre fødselsdag, sa den eldste broren, Christian Karlsson, da han møtte pressen i formiddag, ifølge SVT.

Også brødrenes pappa, Weine Dahlén, er lettet. Han gråter.

– Det er helt utrolig. Det er så herlig etter så månge år. Endelig. Endelig er det rett alt sammen.

Brödernas advokat, Thomas Olsson, kallar det for et mareritt som er over.

Det ble ikke reist sak mot de to brødrene, da fem og sju år, ettersom de var langt under den kriminelle lavalder da Kevin ble funnet død 16. august 1998 i Dottevik i Arvika.

I mai 2017 ble saken gjenopptatt etter at nye opplysninger om saken kom fram, blant annet i en dokumentar fra SVT.

Det ble i sin tid hevdet at brødrene erkjente å ha drept Kevin. Brødrenes advokat sier imidlertid at han er overbevist om at noen slik tilståelse egentlig ikke finnes.