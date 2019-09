– Barn dør av sykdommer som kan forhindres, sier generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Avtroppende president i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker sier verdenssamfunnet må jobbe sammen for å motvirke spredningen av feilinformasjon og vaksineskepsis.

90.000 meslingtilfeller i Europa

I første halvdel av 2019 har det vært 90.000 meslingtilfeller i Europa, mer enn i hele fjor, ifølge WHOs tall.

I fire land der sykdommen var utryddet, Albania, Hellas, Storbritannia og Tsjekkia, har meslinger dukket opp igjen. WHO advarer om at Europa sakker akterut i innsatsen for å stanse det potensielt farlige viruset.

I 2016 var det 5.000 meslingtilfeller i Europa. I 2017 var antallet 26.000, og i fjor hadde antallet steget til 84.000. (NTB)