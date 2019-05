Svekket, men fortsatt stort – det ser ut til å være fasiten for regjeringspartiet ANC etter valget i Sør-Afrika, basert på foreløpige resultater torsdag.

Om resultatene ikke endrer seg drastisk, ser det ut til at ANC gjør sitt dårligste valg siden det kom til makten i 1994 ved det første demokratiske valget i Sør-Afrika etter apartheid.

Dette var første valg for ANC med Cyril Ramaphosa som partileder og landets president, etter kontroversielle Jacob Zumas avgang.

– Ramaphosa-faktoren ser ikke ut til å ha blitt så stor som ventet, og ANC mister oppslutning ganske markert. Men velgerne har likevel i stor grad latt tvilen komme ANC og Ramaphosa til gode, sier forsker og Sør-Afrika-kjenner Henning Melber til Dagsavisen.

Nedgang

Da nesten halvparten av valgdistriktene var talt opp torsdag ettermiddag, lå ANC i går an til å få rundt 56 prosent – det er ned seks prosentpoeng siden valget for fem år siden. Det største opposisjonspartiet, Democratic Alliance, lå an til 23 prosent, mens det tredje største, Economic Freedom Fighters (EFF) lå an til ni prosent. Endelige resultater er ventet først lørdag.

Democratic Alliance er nest største parti. Her leder Mmusi Maimane. Foto: NTB scanpix

Det var på forhånd knyttet stor spenning til valget i Sør-Afrika fordi det vil vise om den negative trenden for regjeringspartiet ANC ville fortsette, og i tilfelle i hvor stor grad – eller om Cyril Ramaphosa ville klare å snu pilene for gigantpartiet.

ANC er fortsatt det absolutt dominerende partiet i Sør-Afrika 25 år etter det første demokratiske valget i 1994, men de siste årene har ANC mistet stemmer. Ved forrige valg til nasjonalforsamling, i 2014, fikk partiet 62 prosent. På det meste har partiet hatt nesten 70 prosent (etter valget i 2004).

Om ANC får rundt 55 prosent vil det derfor være en markert nedgang.

Straffet

Da Ramahosa tok over som president for litt over ett år siden ga det nytt håp for mange.

– Alle tenkte at han ville bli kvitt arven etter Zuma og korrupsjonen. Men Zuma-fraksjonen har fortsatt veldig stor påvirkning internt i ANC, og Ramaphosa er nok blitt straffet fordi han ikke har tatt et så sterkt oppgjør med Zuma-leiren som mange håpet. Samtidig ville han da trolig ha risikert en så stor maktkamp i partiet at partiet kunne falt sammen, sier Melber, som forsker ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala i Sverige.

Han sier at selv om Zuma personifiserte den systematiske politiske korrupsjonen i Sør-Afrika, er den mye mer omfattende enn ham.

Venter mer dragkamp

Ramaphosa ønsker å gjennomføre økonomiske reformer og en kampanje for å slå ned på korrupsjonen som også er sterkt til stede i hans eget parti. Men Ramaphosa blir motarbeidet i egne rekker.

Darias Jonker, Afrika-direktør for Eurasia-gruppen, sier dette valget vil gi en indikasjon for hvor sterkt mandat president Cyril Ramaphosa får til å gjennomføre sin politikk.

– Dette er det viktigste valget for ANC siden 1994. Ramaphosa trenger et sterkt mandat, særlig for å nøytralisere sine motstandere innad i partiet, særlig de som er allierte med tidligere president Jacob Zuma, som vil undergrave de økonomiske reformene. Markedet føler at alt over 55 prosent er godt nok, nærmere 60 prosent ville være topp. Etter vårt syn kommer Zuma-fraksjonen til å fortsette å være en betydelig trussel, sier Darias Jonker til Bloomberg News.

Henning Melber sier det blir interessant å se hvordan valgresultatet blir brukt av de to leirene i ANC, og venter mer dragkamp internt i partiet.

– Ramaphosa-siden vil nok si at resultatet viser at man trenger å gjøre mer for å kjempe mot korrupsjonen og bli kvitt flere Zuma-folk, for å gjenvinne tillit hos velgerne. Zuma-leiren vil si at Ramaphosa ikke har klart å overbevise velgerne og at ANC derfor må bli kvitt Ramaphosa og sette inn en fra Zuma-leiren, sier Melber.

– Godt nytt

Det nest største partiet, Democratic Alliance, ligger an til å gå opp litt siden sist gang. I 2014 fikk det 22 prosent, mens foreløpige resultater torsdag plasserer partiet på rundt 23–24 prosent.

– Frustrasjonen over ANC hos velgerne ser ikke ut til å ha ledet til noen massiv bevegelse til DA, selv om det kan se ut til å gå litt fram, sier Melber.

Det tredje største partiet, Economic Freedom Fighters (EFF), ligger an til rundt ni prosent.

– Det er overraskende lite, mange hadde trodd det ville få mellom 10 og 15. Men det er egentlig godt nytt, fordi partiet har en populistisk retorikk og har vært involvert i både hatefulle ytringer og til og med fysiske angrep. At EFF ikke ble større viser at velgerne flest ønsker fred og stabilitet, mener Melber.

Det er knyttet stor spenning også til resultatet på provinsnivå. ANC styrer i åtte av landets ni provinser. Unntaket er Western Cape, der Cape Town ligger. DA fortsetter trolig å beholde makten der, ifølge resultatene. Det er knyttet stor spenning til om ANC klarer å beholde flertallet i Gauteng, den største og rikeste provinsen, der Johannesburg og Pretoria ligger.

