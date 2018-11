Det ble ikke gjennomslag for forlaget fra det høyrepopulistiske Sveitsisk folkeparti (SVP) i søndagens folkeavstemning om å alltid la sveitsisk lov trumfe internasjonale avtaler. Forslaget ble stemt ned av 67 prosent av sveitserne som deltok.

Partiet hevder at politikerne har vridd seg unna beslutninger i tidligere folkeavstemninger, om blant annet immigrasjon, ved å si at de ikke kan følge avgjørelsen på grunn av internasjonale avtaler og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Ei heller ga avstemningen søndag støtte til forslaget om å spare kyr og geiter for unødig smerte ved subsidiere bønder som lar være å fjerne dyrenes horn. 54 prosent stemte mot dette forslaget. Det ble argumentert med at det ville føre til at bøndene da ville velge å sette dyrene på bås i stedet for å la dem gå fritt i fjøset.

(NTB)