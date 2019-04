Sudans president Omar al-Bashir går av i dag, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Hæren er ventet å komme med en viktig kunngjøring snart, melder statlig radio og TV i Sudan torsdag, ifølge NTB. Det spekuleres i om Sudans president gjennom 30 år, Omar al-Bashir, går av, eller allerede har gjort det. Demonstranter har i lang tid krevd nettopp det.

Rundt 20 mennesker skal nå være drept i angrep fra sikkerhetsstyrkene mot demonstrantene i Sudans hovedstad Khartoum. Al-Bashir har i juni sittet som landets president i 30 år – nå er spørsmålet om han rekker å feire 30-årsjubileet.

Øker

Demonstrasjonene i Sudan begynte i desember, da folk protesterte mot økte brødpriser. Siden har demonstrasjonene fortsatt, men ble dempet en periode. Men i helgen så man de største demonstrasjonene siden protestene startet, da tusenvis av mennesker samlet seg foran forsvarsdepartementet. Demonstrantene har bedt om samtaler med militære ledere om å starte en overgangsregjering.

Hva sikkerhetsstyrkene gjør anses som avgjørende for om al-Bashir har fortsatt støtte eller ikke. Enkelte laverestående medlemmer av forsvaret har vist støtte til demonstrantene, men det er uklart om dette også gjelder høyerestående offiserer, skriver The Guardian.

Demonstrantene utenfor forsvarsdepartementet i Khartoum. Foto: NTB scanpix

Måtte gå

Litt lenger nord på det afrikanske kontinentet gikk nettopp Algeries president Abdelaziz Bouteflika av etter sterke protester i flere uker. Bouteflika hadde vært president i 20 år. Først krevde demonstrantene at han ikke skulle stille til gjenvalg. Så avlyste Bouteflika valget, og demonstrantene krevde at han skulle gå av. Deretter ba landets hærsjef om at presidenten skulle tre til side, og 2. april gikk Bouteflika av. I dag styres landet av en midlertidig president, Abdelkader Bensalah. Han var leder i overhuset i nasjonalforsamlingen og regnes som en nær alliert av Bouteflika, men har lovet at det skal holdes presidentvalg i landet innen 90 dager.

Algeries president Abdelaziz Bouteflika gikk av 2. april. Foto: NTB scanpix

Sen vår?

Omar al-Bashir regnes for å ha et sterkere grep om Sudan enn Bouteflika hadde i Algerie. Analytikere sier det er svært vanskelig å anslå utviklingen framover i Sudan.

Protestene i arabiske Sudan kommer åtte år etter at den arabiske våren sveipet over en rekke land i Nord-Afrika og Midtøsten. Den endte med at flere ledere ble veltet: Muammar Gaddafi i Libya, Ali Abdullah Saleh i Jemen, Zine El Abidine Ben Ali i Tunisia og Hosni Mubarak i Egypt.

