– Det er sjokkerende, men ikke overraskende, at alle dyrene hadde fått i seg mikroplast, sier forsker Sarah Nelms, en av flere forskere som står bak studien som har blitt publisert i tidsskriftet Scientific Reports.

Nylon

De fleste av partiklene som ble funnet var syntetiske fibre fra klær, fiskegarn, tannbørster og andre produkter laget av nylon. Flertallet av partiklene var blå eller mørke, skriver nettavisen Iflscience.com.

Forskerne fant også større plastikkbiter som stammet fra plastflasker og matemballasje. Forskerne konstaterer at sjøpattedyrene som døde av infeksjoner generelt hadde mer mikroplast i kroppen en dyrene som ikke døde av slike sykdommer, men trekker ikke noen konklusjoner basert på dette.

Beveger seg oppover i næringskjeden

I fjor viste en studie hvordan mikroplast beveger seg oppover i næringskjeden fra smådyr som krabber og skjell, og videre til dyrene som spiser dem – for eksempel seler og hvaler. Forskergruppen som jobbet med denne studien sier at de har funnet mikroplast i nesten alle havdyr de har undersøkt – fra plankton til fiskelarver, skilpadder og videre til delfiner, seler og hvaler.

– Denne studien gir oss med bevis som tilsier at vi alle må bidra til å redusere mengden av plastsøppel som slippes ut i våre hav for å bevare havet rent og produktivt for fremtidige generasjoner, sier Penelope Lindeque, som leder gruppen som forsker på plast i havet ved Plymouth Marine Laboratory.

Mikroplast er små plastikkbiter med størrelse på opptil fem millimeter. En studie viser at muslinger løsner grepet som de holder seg fast til overflater med når de eksponeres for mikroplast. Studien viser at de mister omtrent halvparten av kraften de har til å holde seg fast i overflater etter å ha blitt eksponert for mikroplastikk over en periode på 52 døgn, skriver avisen The Guardian. Dette kan ramme hele økosystemer.

Stadig flere land forbyr nå engangsplast, som sugerør, q-tips og engangsbestikk. Sist ut var EU som banket gjennom et forbud som etter planen skal tre i kraft om rundt to år, og som også vil omfatte Norge.

