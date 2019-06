Mens forekomsten av meslinger øker over store deler av verden og USA har sitt verste utbrudd på 25 år, kommer tallene som viser hvor høy tillit til vaksiner befolkningen i verden har. De viser at landene med generelt høy velstand og høyt utdanningsnivå er på topp når det gjelder skepsis til vaksiner. Skepsisen er størst i Europa, Øst-Asia og Nord-Amerika.

Skeptiske franskmenn

Ingen land i verden har flere skeptiske innbyggere enn Frankrike, viser undersøkelsen Wellcome Global Monitor, som har spurt 140.000 mennesker verden over om holdninger rundt helse.

Blant annet har de stilt spørsmålet om hvorvidt man er enig i at vaksiner er trygge å bruke:

* Generelt er 79 prosent i hele verden enige i at vaksiner er trygge å bruke.

* I Frankrike er kun 33 prosent enige i at vaksiner er trygge å bruke.

* Når man ser på regionene i verden samlet, er tilliten til vaksiner aller minst i Øst-Europa: 50 prosent.

* Etter Øst-Europa er tilliten til vaksiner lavest Vest-Europa (her definert som landene i Mellom-Europa men ikke i sør og nord), med 59 prosent.

* I Nord-Europa, Sør-Europa og Nord-Amerika er litt over 70 prosent enige i at vaksiner er trygge.

* Høyest tiltro til vaksiner har folk i Sør-Asia (95 prosent) og Øst-Afrika (92 prosent).

Enkelte sykdommer har kommet tilbake i områder der de var utryddet, fordi for få har tatt vaksine. Foto: NTB scanpix

Svært bekymret

Vaksinedebatten er blitt opphetet i store deler av verden idet man i enkelte områder ser en økt forekomst av smittsomme sykdommer det finnes vaksine mot. Antall meslingutbrudd de tre første månedene i år var 300 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor, ifølge en oversikt fra april fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Det har vært en pågående økning i to år.

Spredningen skjer ifølge eksperter fordi for få tar vaksinene.

– Vi er svært bekymret for øyeblikket, for når det gjelder meslinger kan alt annet enn 95 prosent dekningsgrad føre til utbrudd, og det er det vi ser, sier Imran Khan i Wellcome Trust ifølge BBC.

At tiltroen til vaksiner er lavest i mange av verdens mest velstående land kan skyldes ulike forhold, ifølge rapporten. Blant annet kan det være at man blir mindre bevisst på å beskytte seg når de ulike sykdommene er utryddet eller nesten borte i disse områdene. I tillegg kan det være at feilinformasjon blir spredt fort gjennom internett.

Forbud i New York

Alle regioner i verden opplever økning i meslinger, og de største pågående utbruddene finner man i Ukraina, Madagaskar, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Myanmar, Thailand, Filippinene, Sudan, Thailand og Den demokratiske republikken Kongo, ifølge WHO.

Men også vestlige land ser tendensen. USA opplever sitt verste meslingutbrudd siden 1994, og antall meslingtilfeller i USA passerte i forrige uke 1.000, med over 800 av dem i New York. Meslinger ble erklært utryddet i USA i 2000, men er altså tilbake igjen.

New Yorks lovgivere bestemte derfor i forrige uke å fjerne muligheten til å få unntak for vaksine av religiøse grunner, og følger dermed etter statene California, Arizona, Vest-Virginia, Mississippi og Maine. Alle barn som går på skole eller i barnehage skal vaksineres, med mindre det er medisinske grunner til å unngå det.

– Selv om jeg forstår og respekterer religionsfrihet, er vår viktigste jobb å beskytte befolkningens helse, sa New Yorks guvernør Andrew Cuomo.

– Forskningen er krystallklar: vaksiner er trygt, sa han.

Særlig blant ultraortodokse jøder i Williamsburg i Brooklyn har mange nektet å gi barna vaksiner. Foto: NTB scanpix

De verst rammede områdene i New York er i nabolag med ultraortodokse jøder, og situasjonen i Brooklyn er verst. Selv om de fleste jødiske foreldre der vaksinerer barna sine, finnes det foreldre i disse nabolagene som har nektet av religiøse årsaker. Vaksinemotstandere har spesielt rettet seg til denne gruppen med løgner om at vaksinene kan forårsake autisme, ifølge dr. Oxiris Barbot i New Yorks helsemyndigheter, melder CNN.

