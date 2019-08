– I utgangspunktet kan vi ikke ta det seriøst. Du har en motpart, Danmark og Grønland, hvor det er cirka 0 prosent sannsynlighet for at noe sånt kan gå gjennom.

Det sier professor og USA-ekspert Jo Jakobsen ved NTNU om president Donald Trumps ønske om å kjøpe Grønland.

– Sånn sett blir det aldri en realitet. Men i Trumps verden kan det være et reelt ønske, fortsetter han.

Det har kommet sterke reaksjoner fra en rekke hold etter at den amerikanske presidenten onsdag avlyste et planlagt statsbesøk til Danmark.

Begrunnelsen var at landets statsminister Mette Frederiksen har sagt tvert nei til å selge Grønland til USA.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!