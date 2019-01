Bare noe timer etter offentliggjørelsen av den nye, svenske kulturministeren ble det stilt spørsmålstegn ved Amanda Linds kompetanse både fra kultur- og idrettsverdenen. Etter det har det blåst friskt rundt den nye ministeren som også er den svenske regjeringens yngste.

Les også: Journalist dømt til ett års fengsel for å intervjue homofil mann

Beklaget

Det ble ikke lettere da hun mandag gikk ut og hyllet den tidligere avsatte, svenske politikeren Mehmet Kaplan, som ble tvunget til å trekke seg fra sin ministerpost for ett par år siden etter å ha minglet med ekstremister og folk fra islamistiske organisasjoner. Amanda Lind måtte tirdag ut å forsvare seg i TV4s frokost-TV, der hun presiserte at det var riktig av Kaplan å gå av, og at hun kun hadde hyllet han sammen med alle andre som var en del av Miljöpartiets historie. På radios Studio Ett sa hun senere på dagen:

«Man skal ikke takke ja til jobben som kulturminister om man ikke er forberdet på debatt. Kultur er et emne som vekker sterke følelser».

Les også: Hun startet #metoo, nå sammenligner hun Trump-tilhengere med Ku Klux Klan-medlemmer

Alternativ

Amanda Lind er utdannet psykolog og gift med den 17 år eldre multikunstneren Bjørn Ola Lind. Og for avisen Expressen er dette såpass eksotisk at de har benyttet anledningen til å fortelle hele den brokete historien om Linds liv, der hun skal ha drevet med rollespill og annen alternativmoro. I et intervju fra 2016 fortalte Lind i følge Expressen om sin lidenskap for middelalderhistorie, rollespill og tegneserier. Hun er også en dreven tennisspiller og liker å gå på hockeykamper når hun er på besøk hjemme i Luleå. I tillegg til psykologiutdanningen har hun også studert naturmedisin på Nordens folkhögskola i Uppland.

Les også: – Nå blir det røkelse, chakra og gress i departementet!