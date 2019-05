Selv om sosialdemokratiske partier gikk kraftig tilbake i søndagens EU-valg, gleder Støre seg over at valgdeltakelsen ble på over 50 prosent.

Han peker på at partier som ønsker å utvikle EU, fortsatt har et tydelig flertall.

– Samtidig er høyrepopulistene sterkere representert, det betyr at parlamentet også må ta stilling til det og bli enige seg imellom. Det utfordrer de andre grupperingene, de kristeligdemokratiske, sosialdemokratene, de grønne og de liberale, til å finne løsninger, skriver Støre i en sms til NTB.

– Ledende rolle innen klima

Han tror ikke ytre høyre vil sette et sterkt preg på politikken framover.

– Ytre høyre får ikke betydelig makt i dette parlamentet. Det betyr blant annet at EU fortsatt kan ha en ledende rolle i klimaomstillingen, og det er helt nødvendig og også bra for Norge, mener Støre.

Gruppen med sosialdemokratiske partier ligger an til å sikre seg 146 av EU-parlamentets 751 plasser. Det er en tilbakegang på 39 plasser siden 2014.

– Sårbare

Også de moderate høyrepartiene har gått tilbake – fra 217 til 182 plasser. Det betyr at de to tradisjonelle tungvekterne i EU-parlamentet ikke lenger kan samarbeide med hverandre for å få flertall. De må lete etter andre koalisjoner.

Tross den sosialdemokratiske tilbakegangen, gir Støre uttrykk for klokkertro på det sosialdemokratiske prosjektet, som omfatter både et trygt arbeidsliv, rettferdig fordeling, klima og omstilling til ny teknologi.

–.Vi blir sårbare når ensakspartier har vind i seilene, fordi våre partier virkelig er så mye mer enn én sak, vi er en bred allianse av folk i by og land, sier Støre.