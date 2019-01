Stordalen: – Bærekraftig og sunt kosthold tvinger seg fram

– Dette er helt avgjørende for vår framtid på planeten og for å leve sunne liv. Det vil kreve en enorm omstilling, men rapporten viser at det er mulig. Det er kanskje vår største mulighet til å forbedre verdens helse, bidra til en bærekraftig utvikling og samle aktører rundt et felles mål som er politisk uavhengig, sa Stordalen da hun lanserte EAT-Lancet-kommisjonens rapport torsdag.

Det er organisasjonen EAT, som ble grunnlagt av Stordalen, og det medisinske tidsskriftet Lancet som har offentliggjort en rapport som ser på hva som må til for å fø jordas antatte befolkning på ti milliarder i 2050.

Debatt: EAT - forvirrer og generaliserer

Halvere kjøttforbruket

En av hovedkonklusjonene i rapporten er at det globale forbruket av rødt kjøtt og sukker må halveres, mens forbruket av nøtter, grønnsaker og belgfrukter må dobles.

Målet er at kostholdet totalt skal ha et kaloriinntak på omtrent 35 prosent fullkost og rotgrønnsaker, proteinkilder hovedsakelig fra planter, i tillegg til 500 gram grønnsaker og omtrent 14 gram rødt kjøtt. Det innebærer en begrensning til 7, gram svinekjøtt, 7 gram storfe- eller fårekjøtt, der man i tillegg kan det innta 29 gram fjærfe, 250 gram meieriprodukter og 13 gram egg.

Til Dagbladet sier Helle Meltzer i Nasjonalt råd for ernæring at dette i praksis innebærer fisk en gang i uka og kjøtt en til to ganger i måneden.

Plantebaserte råvarer

På spørsmål om hvor realistisk det er at alle kan klare det foreslåtte kostholdet, svarer Gunnhild Stordalen følgende til NTB:

– Det er ikke noe alternativ. Vi kan ikke med viten og vilje gå videre og feile på de globale målene, som FNs bærekraftmål og målet om å holde seg under to graders global oppvarming. Samtidig er dette en enorm mulighet til å bedre helsen over hele verden.

Mer enn 800 millioner mennesker opplever matmangel, og enda flere har et svært usunt kosthold. I tillegg fører dagens matproduksjonen med seg store klimautslipp. En omstilling vil derfor være nødvendig, mener de totalt 37 forskerne bak rapporten.

– Dette er ingenting mindre enn en ny, global jordbruksrevolusjon. Det finnes ingen mirakelkur for å bekjempe skadelig matproduksjonspraksis, men det er mulig å fastsette et kosthold som vil ivareta menneskers helse og støtte opp under miljø og bærekraft, sier en av hovedforfatterne av rapporten, Johan Rockström.

Reaksjoner

Rapporten har allerede blitt møtt med både ris og ros fra mange hold, deriblant fra kjøttindustrien.

Matprat-direktør Dag Henning Reknes i Matprat sier til VG at initiativet til EAT-Lancet-kommisjonen er prisverdig og nødvendig i møtet med klimaendringene. Men han mener rapporten strider med FNs mål om at alle land skal utnytte sine matressurser.

– I Norge har vi et bærekraftig landbruk og en bærekraftig kjøttproduksjon. Et slikt matsystem vil være vanskelig å realisere i store deler av verden, sier han.

Miljøorganisasjonen Greenpeace stiller seg positive til den ferske kostholdsrapporten.

– Dette er en meget grundig og god rapport som understreker at forbruket og produksjonen av kjøtt må reduseres drastisk hvis vi skal motvirke klimaendringer og samtidig brødfø en voksende befolkning, sier kommunikasjonssjef i Greenpeace, Aud Heglig Nordbø, til NTB.