Storbritannia vurderer å benåde suffragettene

Verden

Storbritannias innenriksminister Amber Rudd sier hun skal «se på» sakene til kvinnene som ble straffeforfulgt under suffragettenes kampanjer for 100 år siden.

Suffragettene brukte offentlige protester, sivil ulydighet og, ved enkelte tilfeller, vold i likestillingskampen. 1.300 aktivister ble pågrepet, og mange ble fengslet. Enkelte ble tvangsforet da de sultestreiket.

– Det er juridisk komplisert fordi det å benåde slikt som brannstiftelse og vold, er ikke så enkelt som folk tror, sier Rudd.

Jeremy Corbyn, leder i Labour-partiet, sa i forbindelse med markeringen at han vil benåde suffragettene og «gi en offisiell beklagelse for forfølgelsen».

Britenes statsminister Theresa May har benyttet 100-årsjubileet til å mane til saklighet i politikken. Hun frykter at kvinner vegrer seg for å delta i politikken i dag på grunn av hets og sjikane rettet mot dem.

– I det 21. århundret er det uakseptabelt at kvinner blir møtt med trusler og hets fordi de tør å uttrykke politiske meninger, sier May.

