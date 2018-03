Storbritannia presser på for nytt gjennombrudd i forhandlingene om brexit

Verden

Av NTB-Johan Falnes

Storbritannias mål er å få en enighet på plass innen EUs toppmøte på torsdag og fredag, sier brexitminister David Davis.

Han sier han er overbevist om at dette er innen rekkevidde.

Davis reiser selv til Brussel på mandag for å diskutere saken direkte med EUs sjefforhandler Michel Barnier. Det skjer etter en uke med intense tekniske samtaler.

Les også: Russland svarer Storbritannia med samme mynt – utviser 23 britiske diplomater

Nærmere enighet

En sentralt plassert kilde på EU-siden sier avstanden mellom partene allerede er «betydelig redusert».

Blant annet skal det nå være enighet mellom EU og Storbritannia om at overgangsperioden skal vare til 31. desember 2020.

EU og Storbritannia skal også ha kommet til enighet om at EU-borgere skal ha fulle rettigheter i Storbritannia helt til overgangsperioden er over.

– Men det er fortsatt en jobb å gjøre. Det er flere åpne spørsmål som gjenstår, sier diplomatkilden, som uttaler seg anonymt om diskusjonene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tre spørsmål

Et viktig spørsmål er hvilken rolle Storbritannia skal ha i utenrikspolitikken, sikkerhetspolitikken og forsvarspolitikken i overgangsperioden. Her har britene ønsket mer innflytelse enn EU-siden har vært villig til å gi.

Et annet spørsmål er lengden på «fredningstida» for EU-borgere i Storbritannia. Den britiske regjeringen mener denne bør utløpe bare noen måneder etter at overgangsperioden er over, mens EU vil ha en fredningstid på hele to år etter overgangsperiodens utløp.

Det tredje som gjenstår, er fiskeri. Der ønsker britene forhandlinger med EU om fiskekvoter i overgangsperioden. Britene ønsker dessuten en plass ved bordet i forhandlingene med Norge og andre tredjeland.

EU har derimot ment at britene må nøye seg med å bli konsultert underveis.

Irsk problem

Ifølge avisa The Financial Times kan irskegrensa dessuten komme inn som en forvanskende faktor i sluttfasen av samtalene.

EU-president Donald Tusk har allerede gjort det klart at dette problemet må løses før brexitforhandlingene kan bevege seg videre til andre spørsmål.

Det store spørsmålet har vært hvordan fysiske grensesperringer kan unngås. EUs forslag er en løsning der Nord-Irland for alle praktiske formål blir værende i tollunionen og det indre marked etter brexit. Det er et forslag som har vakt sterk misnøye på britisk side.

Tusk har på sin side utfordret den britiske regjeringen til å legge et bedre alternativ på bordet.

Les også: Skaper strid

Nye retningslinjer

På toppmøtet mot slutten av uka er det ventet at stats- og regjeringssjefene også vil vedta et sett med retningslinjer for kommende samtaler om handelsavtalen som skal inngås med Storbritannia etter skilsmissen.

Det er ventet at disse retningslinjene vil bli banket igjennom uansett hvordan det går i forhandlingene om overgangsperioden.

Men til sjuende og sist henger alt sammen med alt, understreker diplomatkilden. Skal britene få den overgangen de ønsker seg, må de også komme til enighet med EU om alle andre sider ved skilsmissen – inkludert spørsmålet om grensa mellom Irland og Nord-Irland.

– Det er en pakke, sier EU-diplomaten.

– Vi kan bli enige om overgangsperioden nå, men den enigheten er ikke gyldig før en overordnet skilsmisseavtale kommer på plass. (NTB)