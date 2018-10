Storavis: Donald Trumps svigersønn har gått sju år uten å betale skatt

Verden

Trumps svigersønn og seniorrådgiver, Jared Kushner, betalte ingen inntektsskatt i sju år, melder New York Times.

Det skal være mellom 2009 og 2016 Kushner ikke har bidratt særlig til fellesskapet.

Konfidensielle dokumenter som New York Times har gransket tyder på at Kushner, betlate ingen eller i beste fall særs lite i skatt over hele sju år.

Kushner selv skal være god for rundt tre milliarder kroner etter at hans aksjeposter er firedoblet i verdi, samtidig som hans familie har investert milliarder på eiendom.

Hans lave skattebidrag er et resultat av en relativt vanlig manøver, som år etter år etter år viste et tap på hans eiendomsinvesteringer, viser dokumentene. Men disse tapene var tap bare på papiret.

Avskrivninger

Kuhsner og hans selskap tapte i virkeligheten ikke penger. Tvert imot, tapene var avskrivninger. Slike avskrivninger er der for å kostnadsføre slit og elde på anleggsmidler som eies på slutten av en regnsakpsperiode.

For eksempel hevet Kushner i 2015 1.7 millioner dollar i lønn og godtgjørelse, men dette ble til slutt skrumpet inn til minus 8.3 millioner dollar etter avskrivninger, viser dokumentene The New York Times har fått innsyn i.

– Kuhsner har betalt all sin skatt, sa en representant for Kushners advokat ifølge The New York Times.

Loven om avskrivning forutsetter at verdien på bygninger faller år for år. I realiteten øker ofte verdien. Dette gir eiendomsinvestorer stor fleksibilitet til selv å bestemme hvor mye skatt de vil betale, skriver avisen.

Skattesystem

I fjor lanserte Donald Trump en revisjon av skattesystemet i USA, som vil utvide handlingsrommet for eiendomsinvestorer og muliggjør å trekke fra enda større verdier.

Dokumentene The New York Times omtaler, er utarbeidet med Kushners velsignelse og ble produsert som en del av underlagsmaterialet for en institusjon som vurderte å låne Kushner penger og skal være på mer enn 40 sider.

Dette skjer rett etter at The New York Times publiserte en sak der det hevdes at Donald Trump selv skal ha svin på skogen.

Donald Trump mottok over 3 milliarder kroner som følge av tvilsom skattepraksis i farens eiendomsselskap på 1990-tallet, skriver the New York Times.

Smutthull

Trump skal selv ha hjulpet til med å finne måter å unndra skatt på, enten gjennom smutthull i skattelovgivingen eller ved rene skatteunndragelser, skriver NTB.

Han skal også ha fått betydelig mer penger av faren tidligere antatt. Den amerikanske presidenten har lenge framstilt seg selv som selvgjort milliardær og hevdet at han knapt fikk noe hjelp fra New York-entreprenøren Fred C. Trump, men ifølge avisen fikk den nåværende presidenten hele 413 millioner dollar. Trump avfeier saken som et kjedelig oppkok av en gammel og ofte gjentatt historie som er ment å sverte ham.

– De bruker konseptet «verdi av penger over tid» til å lage en veldig gammel, kjedelig og ofte fortalt sverteartikkel om meg, skriver han på Twitter.

