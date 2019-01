NATO er en allianse Vladimir Putin ikke har vist mye sympati for. Få ting ville styrke Russlands rolle internasjonalt mer enn om USA trekker seg fra NATO.

I fjor truet Donald Trump med å nærmest oppløse NATO. Ved flere anledninger skal han ha ytret ønske om å trekke USA ut av NATO, ifølge New York Times.

Flere i staben ved Det hvite hus bekrefter at Donald Trump flere ganger har ønsket å trekke seg fra forsvarsalliansen der Jens Stoltenberg er generalsekretær.

Under NATO-møtet i fjor sommer skal Trump ha fortalt sine sikkerhetsrådgivere at han ikke så noe poeng med NATO og at det bare var et pengesluk.

Hans forsvarminsiter Jim Mattis og sikkerhetsrådgiver John R. Bolton måtte begge kjempe mot Trump for å unngå at et slikt ønske skulle komme ut, skriver New York Times.

Både sittende og tidligere tjenestemenn som støtter alliansen, frykter ifølge avisen at Trump kan komme til å ta opp saken på nytt, ettersom de alliertes forsvarsbudsjetter fortsatt ikke er på det nivået NATO har satt som mål, skriver NTB.

Tabbe

Den pensjonerte admiralen og tidligere løverstkommanderende for NATOs styrker, James G. Stavridis var klar på at å trekke seg ut av NATO ville være en «geopolitisk tabbe av episke proposjoner».

– Bare det å diskurere å forlate NATO, og ikke minst faktisk trekke seg, vil være århundrets gavepakke til Putin, sa admiral Stavridis.

Dette kommer etter enn uke der stadig flere undrer seg over Donald Trumps forhold til Russland.

Trump nekter å skrive referater fra sine møter med Piutin. Noe som bryter med alle protokoller. Ingen andre vet dermed hva de snakker om.

Donald Trump sa heller aldri tydelig nei da under et intervju på Fox News ble spurt om han noen gang hadde arbeidet for Russland.

Det er disse unnvikende svarene som bekymrer amerikanere. I tillegg var FBI var så bekymret for russisk innblanding at de innledet etterforskning av om president Trump jobber for Russland og Putin, ifølge New York Times.

Benekter

Mandag Trump med en klar benektelse.

Under et pressemøte på plenen foran Det hvite hus mandag, brukte Trump ordene «kjente skurker» og «skitne politifolk» om tidligere

tjenestemenn i FBI og Justisdepartementet. Bakgrunnen var at han fikk spørsmål om en artikkel i New York Times, der det ble hevdet at det i

2017 ble iverksatt en etterforskning av hvorvidt Trump hadde arbeidet for Russland i strid med amerikanske interesser.

– Jeg har aldri arbeidet for Russland, sa Trump, før han satte seg om bord i presidentflyet og vendte nesa mot New Orleans.

Det svaret var langt tydeligere enn det han ga Fox News-programleder Jeanine Pirro da hun stilte ham samme spørsmål under et intervju lørdag.

– Jeg tror det er det mest fornærmende spørsmålet jeg noen gang har fått. Jeg tror det er den mest fornærmede artikkelen som noensinne er skrevet, og hvis du leser artikkelen, vil du se at de ikke har funnet noe som helst sa han da.

