– Gratulerer til statsminister Abiy Ahmed Ali i Etiopia med Nobels fredspris. Du har vist med tålmodighet, mot og overbevisning at fred er mulig, skriver Stoltenberg på Twitter.

Ahmed får fredsprisen for sitt arbeid med å etablere fred med nabolandet Eritrea da han tiltrådte som statsminister i 2018. Kort tid etter at han ble statsminister, lanserte Ahmed blant annet et omfattende reformprogram. Flere tusen politiske fanger ble løslatt, opposisjonelle med dødsdom ble benådet, forbudte medier ble gjort lovlige, og tidligere ulovlige opposisjonspartier og bevegelser ble invitert tilbake til landet

Forsker: – Veldig viktig og god pris

Professor Siri Gloppen omtaler utdelingen av fredsprisen til Etiopias statsminister Abiy Ahmed som en veldig god og viktig pris.

– Det er en viktig og en god pris. Jeg tror den er viktig for Etiopia og for Afrika. Jeg tror det er en pris som anerkjenner et enormt godt politisk håndverk og sterkt lederskap i Afrika, sier professor Siri Gloppen ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen til TV 2.

Hun viser til fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea, som ifølge henne kom helt overraskende på verden. Gloppen viser til at det var en fastlåst situasjon.

– Han har også vært viktig nasjonalt og er en veldig god kandidat, sier Gloppen.

Ber fredsprisvinneren gjøre mer

Amnesty International gleder seg over fredsprisen til statsminister Abiy Ahmed Ali, men ber ham gjøre mer for menneskerettighetene i Etiopia.

– Denne prisen bør motivere ham til å takle de menneskerettsutfordringene som gjenstår og som truer med å reversere det som hittil er oppnådd, sier Amnestys generalsekretær Kumi Naidoo.

Han viser til de etniske spenningene som truer stabiliteten i Etiopia, og myndighetenes sterkt kritiserte kamp mot terror som ifølge Amnesty brukes for å kneble opposisjonen og journalister i landet.

Statsminister Abiy må nå mer enn noensinne slutte seg til Nobels fredspris' prinsipper og verdier og etterlate seg en varig menneskerettighetsarv i landet, regionen og verden, sier Naidoo.

Nobel-historiker: – En fortjent pris

Nobel-historiker Asle Sveen tippet selv at Abiy Ahmed skulle få Nobels fredspris. Han mener det er en meget fortjent pris.

– Ahmed er en statsminister som i et ekstremt komplisert land, har klart å få til fred med Eritrea etter 20 års krig. Og han har satt i gang en demokratiseringsprosess. Han har opp mot 80 forskjellige etniske grupper som nesten er i krig med hverandre. Oppgaven er helt formidabel, sier Sveen til NTB.

Han regner med at nobelkomiteen håper prisen kan hjelpe Ahmed i arbeidet videre.

– Som nobelprisvinner får du en talerstol og prestisje, sier Sveen.

Heffermehl lunken

Fredrik Heffermehl anerkjenner Abiy Ahmeds arbeid for «lokale fredsavtaler», men mener nobelkomiteen kunne hatt større ambisjoner.

– Vi anerkjenner de store bidragene Abiy Ahmed har gjort for lokale fredsavtaler, men vi hadde håpet at de norske prisutdelerne nå hadde forstått at Nobel hadde større ambisjoner – om globalt samarbeid om nedrustning og verdensfred, skriver Heffermehl i en uttalelse på vegne av organisasjonen Nobel Peace Pricze Watch.

Heffermehl har ofte vært kritisk til Nobelkomiteens valg, som han flere ganger har ment at ikke er i tråd med Alfred Nobels testamente.

– Nobels ønske om å frigjøre alle land fra våpen, krigere og krig mangler igjen i 2019-prisen.

– Nobelprisvinneren har skapt håp

Statsminister Abiy Ahmed er en av hovedgrunnene til at det skapes håp over hele Afrika, sier FNs generalsekretær António Guterres om nobelprisvinneren.

– Jeg har ofte sagt at håpets vind blåser sterkere enn noensinne over Afrika. Statsminister Abiy Ahmed er en av hovedgrunnene til dette, sier Guterres.

– Han har hjulpet Etiopia og Eritrea med å oppnå en historisk tilnærming, og jeg fikk æren av å være vitne til undertegningen av fredsavtalen i fjor, sier han videre.

Han kaller avtalen en milepæl som har skapt nye muligheter i regionen for stabilitet.

– Statsminister Ahmeds lederskap har vært et flott eksempel for andre i og utenfor Afrika som vil overvinne motgang fra fortiden og sette folket først.

Høyre: Verden trenger flere slike statsledere

Etiopia statsminister Abiy Ahmed har skapt håp for folk i regionen, mener Høyres Hårek Elvenes.

– En statsleder som verden trenger flere av, sier Elvenes, som er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Han påpeker at Ahmed har vist vei og mot.

– Gjennom regionalt diplomati, og særlig fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea, har han skapt håp og fremgang i regionen, sier han til NTB.

Lysbakken: – En klassisk fredspris

SV-leder Audun Lysbakken er ikke i tvil om at fredsprisen til Etiopias statsminister er fortjent.

– Det er ikke fnugg av tvil om at dette er en pris som er i tråd med Nobels testamente. Det er en klassisk fredspris. Det er klart at hvis du får slutt på en 20 år lang konflikt mellom to stater, i det som har vært en av verdens mest brutale kriger, så fortjener du fredsprisen, sier Lysbakken til TV 2.

Ahmed får fredsprisen for sitt arbeid med å etablere fred med nabolandet Eritrea da han tiltrådte som statsminister i 2018.

Gratulerer fredsprisvinneren

Kulturminister Trine Skei Grande (V) kaller fredsprisen til Abiy Ahmed for en inspirasjon for Afrika.

– Gratulerer Abiy Ahmed med fredsprisen for fredsarbeidet og demokratibygging i Etiopia, frigivelse av politiske fanger, frie valg, rettigheter til kvinner og friere mediene. Inspirasjon for Afrika. Verdig vinner, skriver Trine Skei Grande på Twitter.

Frp: – En velfortjent pris

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp mener tildelingen av fredsprisen for 2019 til Abiy Ahmed Ali er i tråd med nobeltestamentet.

– Jeg vil gratulere Abiy Ahmed med en vel fortjent pris for et betydningsfullt arbeid med å skape fred mellom Etiopia og Eritrea, og arbeidet med å bygge demokrati i regionen. Dette er en svært gledelig pris, helt i tråd med Nobels testamente, sier Limi i en kommentar til NTB.

Hareide: – Viktig anerkjennelse

Knut Arild Hareide i KrF mener tildelingen av Nobels fredspris til Abiy Ahmed er veldig god.

– Dette er en viktig anerkjennelse og støtte til statsminister Abiy Ahmeds arbeid for å avslutte den mangeårige konflikten med Eritrea og styrke demokrati og menneskerettigheter i Etiopia. Jeg vil gratulere Abiy Ahmed med en fredspris som forplikter i fortsettelsen, sier utenrikspolitisk talsmann Knut Arild Hareide i KrF.

Ahmed får fredsprisen for sitt arbeid med å etablere fred med nabolandet Eritrea da han tiltrådte som statsminister i 2018.

– En velfortjent pris med fallhøyde

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet mener Nobelkomiteen har et godt grunnlag for å gi fredsprisen til Abiy Ahmed.

– Abiy har demonstrert at dristige grep på kort tid kan skape store forandringer til det bedre. Han har i sin tid som statsminister markert seg som en av de viktigste lederne på det afrikanske kontinent. Jeg mener også at Abiy fortjener å hylles for at han har løftet fram så mange kvinnelige politikere i sin regjering, sier Arnstad til NTB.

Hun minner likevel om at Etiopia har store utfordringer og peker på at landet har 100 millioner innbyggere og over 90 etniske grupper.

Arnstad sier det alltid er en fare ved det å gi fredsprisen til en sittende politiker.

– Den store testen kommer nok i samband med valget som er utlyst til neste år. For det første blir det spennende å se om valget blir gjennomført som lovet, og for det andre blir det spennende å se om Abiy vinner valget. Det er nemlig ikke sikkert, avslutter Marit Arnstad.

Redd Barna gratulerer

Redd Barna er imponert over fredsarbeidet Etiopias statsminister Abiy Ahmed har gjort og håper det er slutt på at barn vokser opp i krig i landet.

– Vi i Redd Barna gratulerer med fredsarbeidet som statsminister Abiy Ahmed har stått for. Det er et imponerende arbeid med fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea og øvrig, viktig fredsarbeid. Vi håper dette markerer slutten på en periode der barn vokser opp i krig og fiendskap, sier generalsekretær Birgitte Lange til NTB.

Tradisjonen tro inviterer Redd Barna til Redd Barnas fredsprisfest 10. desember. Barn fra skoler i Oslo deltar på fredsprisfesten i desember.