Stoltenberg: «Ensomme ulver» inspirerer hverandre

Han besøkte mandag byen Christchurch på New Zealand, hvor en bevæpnet mann drepte 51 muslimer i mars.

NATOs generalsekretær gir på Twitter uttrykk for at han er dypt berørt av å se lokalsamfunnets motstandsdyktighet stilt overfor terrorangrepet.

– Etter moské-angrepet i mars sto folket på New Zealand sterkt for mangfold, demokrati og toleranse. Jeg står med dere, skriver Stoltenberg.

Moved to be in Christchurch and see the local community´s resilience in the face of tragedy. After the mosque attacks in March, the people of New Zealand stood strong for diversity, democracy & tolerance. I stand with you. pic.twitter.com/JK7EkGR35m