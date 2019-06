Den demokratiske presidentkandidaten Pete Buttigieg (37) har gjott det mye bedre på målinger enn mange trodde en ung, liberal, homofil borgermester fra en småby kunne klare.

Borgermesteren fra South Bend i delstaten Indiana, er nå blant de som nevnes som en mulig presidentkandidat for demokratene og da den som kan utfordre Donald Trump om et drøyt år.

På en måling, publisert hos MSNBC, ligger Buttigieg på seks prosent. Det er bak lederen Joe Biden, samt Bernie Sanders og Elisabeth Warren, men likevel langt foran det som var ventet.

Historisk

Dersom 37-åringen Buttigieg, som giftet seg med sin mann Chasten i fjor, skulle nå til topps i 2020, vil han bli historisk på flere vis. Han vil både bli den første åpent homofile presidentkandidaten fra et av de store partiene, den første ordføreren som går rett til Det hvite hus, og den yngste personen som blir president, skriver NTB.

Under et intervju på Axios fikk Pete Buttigieg spørsmålet om hva han svarer dem som hevder den unge borgermesteren for ung, for liberal og for homofil?

– USA har hatt glimrende unge gode presidenter tidligere. Det har også vært gode liberale presidenter tidligere. Og USA har helt sikkert hatt en homofil president, svarte Buttigieg.

– Så du tror det har vært en homofil amerikansk president allerede, undrer journalisten hos Axios.

– Vel, statistisk sett så er det så godt som sikkert, svarte Buttigieg.

Han nevner ikke noe om hvem han tror dette i så fall skulle være.

Ifølge tall fra universitetet UCLA i California, identifiserer vel 9 millioner amerikanere seg som enten homofil, lesbisk bifil eller trans. Dette utgjør omtrent 3,8 prosent av befolkningen.

44 presidenter

Donald Trump er USAs 45. president ifølge tittelen, men han er bare den 44. presidenten, all den tid Grover Cleveland ble valgt to ganger, med Benjamin Harrison imellom der på 1800-tallet.

På en måling fra South Carolina, en nøkkelstat i valget av presidentkandidat, ligger Pete Buttigieg på 11%, melder Axios. Der leder Biden med 37%. Den som vinner South Carolina vil ventelig også vinne de svarte stemmene under primærvalget, iføge flere analytikere. Derfor er denne staten viktig for alle kandidatene, skriver Axios.

Krigsveteran

Nasjonalt var den åpent homofile krigsveteranen lenge ukjent for de fleste, men de siste månedene har han blitt stadig mer kjent og fått en betydelig tilhengerskare, ikke minst gjennom sosiale medier, skriver NTB.

37-åringen utfordrer et tosifret antall demokratiske politikere som kjemper om å få stille som partiets presidentkandidat mot Republikanernes Donald Trump i 2020.

Den 27. juni skal Buttigieg ut i stor debatt mot Joe Biden og Bernie Sanders, Kamala Harris, Michael Bennet, Marianne Williamson, Eric Swalwell, Kirsten Gillibrand, Andrew Yang og John Hickenlooper.

