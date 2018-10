Verden

Moderaternas leder Ulf Kristersson ga i helgen opp forsøket med å stable en ny svensk regjering på beina.

Nå går stafettpinnen videre til Socialdemokraternas leder Stefan Löfven som får oppdraget fra talmann Andreas Norlén.

Det er talmannen, Sveriges svar på stortingspresident, som leder regjeringsforhandlingene.

For tre uker siden ble Löfvens rødgrønne regjering, som har sittet med makten i den forrige mandatperioden, stemt bort av Riksdagen. Löfven har nå to uker på seg til å komme opp med et nytt regjeringsalternativ som ikke har flertallet i Riksdagen mot seg.

Men helgen og gårsdagens hendelser endrer ikke mye på forhandlingsposisjonene i Sverige. Fortsatt er det sånn at noen partier må endre mening om det skal bli mulig å danne en ny regjering som kan få flertall i Riksdagen.

Trekker mot sentrum

Stefan Löfven satser fortsatt på at de borgerlige sentrumspartiene Liberalerna og Centern skal bytte side.

– Det beste for Sverige ville være et blokkoverskridende samarbeid, sa Löfven på en pressekonferanse like etter møtet med talmannen i dag tidlig.

Liberalerna og Centern inngår i høyresidens borgerlige samarbeid, kalt Alliansen, men de satte i helgen en stopper for en høyreregjering da de sa nei til Ulf Kristerssons forslag om å danne en mindretallsregjering som er avhengig av Sverigedemokraterna (SD) i Riksdagen.

Partileder Ulf Kristersson fra Moderaterna greide ikke å få de borgerlige partiene med på sitt regjeringsforslag. Foto: NTB Scanpix

Centern og Liberalernas fremste løfte til velgerne i valgkampen var å ikke godta en regjering som er avhengig av SD.

Men leder for Centern, Annie Lööf, punkterte i går enda en gang Löfvens blokkoverskridende drøm. I sitt møte med talmannen sa hun at et slikt samarbeid må inkludere de to største partiene, Moderaterna og Socialdemokraterna.

– Jeg vil se Ulf Kristersson som statsminister, sier hun til Aftonbladet.

Dersom også Löfven mislykkes med å danne regjering, er det uklart hvem som overtar pinnen. Talmann Norlén understreker at oppdraget da ikke automatisk går videre til det tredje største partiet, Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

– Det blir avgjort ut fra hvem som har forutsetninger for å kunne danne regjering, sier han.

Fortsatt fire forsøk

Tross de utfordrende forhandlingene er et nyvalg fortsatt langt unna.

Reglene sier at talmann Norlén har fire forsøk på å foreslå en statsministerkandidat for Riksdagen, først når alle fire forsøk har mislykkedes, blir det lyst ut ekstra valg.

Enn så lenge har ikke talmannen brukt noen av forsøkene siden Ulf Kristersson ga opp før et regjeringsalternativ skulle stemmes over i Riksdagen.

Talmannen snakket i går for tredje gang med alle partilederne for å sondere mulighetene for en regjering. Det var etter disse sonderingene det ble klart at Stefan Löfven nå får sjansen til å danne regjering og bli statsminister på nytt.

Veien videre i svensk politikk

*Socialdemokraternas partileder Stefan Löfven leder nå en overgangsregjering fram til en ny regjering kommer på plass. Hans rødgrønne regjering måtte gå av etter at den fikk flertallet i Riksdagen mot seg, med 204 mot 142 stemmer, 25. september.

* Andreas Norlén fra Moderaterna ble 24. september valgt til talmann, som tilsvarer vår stortingspresident.

* Han ga Moderaternas partileder Ulf Kristersson i oppdrag å sondere mulighetene for å danne en ny svensk koalisjonsregjering.

* Søndag meldte Kristersson til talmannen at han ikke har lykkes med å danne regjering.

*Talmannen ga oppdraget videre til Löfven i går ettermiddag.

* Talmannen har fire forsøk på legge fram en statsminister Riksdagen skal stemme over, hvis alle forslag blir stemt ned, blir det nyvalg. (NTB)