Trump-administrasjonens nedstengning av offentlig sektor har ført til at 800.000 statsansatte ikke har fått lønn på over en måned, selv om mange av dem fortsatt tvinges til å gå på jobb.

For mange er følgene dramatiske og stadig flere oppsøker suppekjøkken for å stille sulten. Det har mangemilliardæren Wilbur Ross liten forståelse for.

– Jeg forstår ikke hvorfor de ikke tar opp lån i stedet, sier han i et intervju med CNBC.

Les også: Mot flertall i parlamentet for å utsette brexit (DA+)

Lån

Han mener de uansett vil få lønnen sin før eller siden og at de derfor kan ta opp lån med det som sikkerhet.

– Vi har sett en rekke annonser fra finansinstitusjoner som tilbyr akkurat dette, sa Ross til CNBC i programmet Squawk Box.

Han påpekte samtidig at selv om disse 800.000 som nå er rammet av stengingen i USA, ikke engang skulle få etterbetalt lønnen sin, så ville det ikke bety stort for USAs økonomi.

– Vi snakker om om en tredels prosent av BNP, så det er ikke noe voldssomt tall totalt, sa Ross.

Les også: Stormer rundt Sveriges kulturminister: Dreads, rollespill og alternativ medisin

God for 6 milliarder

Ross er selv god for minst 6 milliarder kroner og medgir at det selvsagt vil påløpe renter for dem som tvinges til å taopp slike forbrukslån.

Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener uttalelsen fra Ross føyer seg inn i rekken avlignende uttalelser fra Trump-administrasjonen.

– De forstår ganske enkelt ikke hva det innebærer å måtte leve fra lønnsslipp til lønnsslipp, sier hun.

Trump har stanset pengeoverføringene til offentlig sektor i et forsøk på å tvinge Kongressen til å bevilge nærmere 50 milliarder kroner til bygging av en grensemur mot Mexico, noe Demokratene nekter å gå med på.

Lest denne?: Donald Trump oppfordrer folk til å be i kampen for en Mexico-mur

Lest denne?: Supermodell Naomi Campbell gjorde catwalk-comeback

​