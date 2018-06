Verden

875 millioner håndvåpen er nå i privat eie, mens militære styrker rundt omkring i verden har 133 millioner håndvåpen og politiet har 22,7 millioner håndvåpen, går det fram av årsrapporten fra Small Arms Survey.

USA er i særstilling når det gjelder antall håndvåpen i lovlig og ulovlig privat eie.

Selv om amerikanere bare utgjør drøyt 4 prosent av verdens befolkning, er 46 prosent av alle privateide håndvåpen nå å finne i hjem i USA.

Dette tilsvarer 1,2 våpen per innbygger, over 393 millioner våpen, flere enn i de 25 neste landene på lista til sammen.

Norge på 14. plass

Jemen har nest høyest våpentetthet blant sivile med 0,53 håndvåpen per innbygger, mens Montenegro og Serbia har 0,39 våpen per innbygger.

Norge er å finne på 14. plass med 0,29 håndvåpen per innbygger, forbigått av både Finland og Island som begge har rundt 0,32 våpen per innbygger. I Sverige er det til sammenligning 0,23 håndvåpen per innbygger.

Etter USA er det India som har flest private skytevåpen i omløp, drøyt 71 millioner. I Kina er det i underkant av 50 millioner private håndvåpen, mens det i Pakistan er i underkant av 44 millioner.

Militære våpen

– Sivile amerikanere kjøper i gjennomsnitt 14 millioner nye håndvåpen hvert år, konstaterer forfatteren av rapporten, Aaron Karp.

I motsetning til hva mange kanskje tror, topper USA derimot ikke lista over antall militære håndvåpen eller våpen i politiet.

De militære styrkene i Russland, Kina, Nord-Korea og Ukraina har flere håndvåpen, og det samme gjelder politistyrkene i Russland, Kina, India og Egypt.

Ikke motstandere

Lederen for Small Arms Survey, Eric Berman, understreker at organisasjonen ikke er våpenmotstandere.

– Vi fremmer ikke nedrustning, vi er ikke imot skytevåpen, sier han.

– Det vi ønsker å gjøre, og det vi har gjort med stor suksess i 19 år, er å gi autoritativ informasjon og analyse til regjeringer, slik at de kan slå ned på våpen i ulovlig eie og redusere antall forbrytelser med skytevåpen, sier Berman.

