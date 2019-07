Sri Lankas tidligere politisjef arrestert på sykehus

Over 250 mennesker ble drept og 500 såret da selvmordsbombere gikk til angrep på tre kirker og tre hoteller.

Etter angrepet gikk forsvarssekretær Hemasiri Fernando av, mens landets politisjef Pujith Jayasundara ble tatt ut av tjeneste.

Tirsdag ble de to arrestert på hvert sitt sykehus i hovedstaden Colombo. De skulle egentlig avgi en forklaring i et rettsmøte mandag, men møtte ikke opp fordi de angivelig var syke, og skrev seg deretter inn på sykehus, skriver DPA.

Politiet ville først ikke pågripe dem da de var innlagt på sykehus, men gikk til pågripelse etter press fra påtalemyndigheten.

De to, som fremdeles befinner seg på sykehuset, anklages for å ikke ha gjort nok for å forhindre terrorangrepet.

Kort tid etter angrepet ble det klart at advarsler fra indisk etterretning om at det ble planlagt angrep mot kirker, ikke nådde fram til statsministeren og andre viktige ministre, slik at nødvendige tiltak ikke ble iverksatt.

Påtalemyndigheten mener de bør siktes for å ha begått «grov kriminalitet mot menneskeheten», i tråd med folkeretten.

I en tidligere komitéhøring har Fernando uttalt at landets president Maithripala Sirisena ikke var «lett tilgjengelig for diskusjoner», mens Jayasundara har hevdet at presidenten lovte at navnet hans ville bli renvasket dersom han gikk av som politisjef.

