– Det er viktig at rapporten snakker for seg, sa Mueller til pressen onsdag.

Mueller sa så at det ikke var tilstrekkelig med bevis til å sikte Trump for samarbeid med russerne.

– Vi konkluderte ikke om Trump i det hele tatt har begått et lovbrudd. En president kan ikke tiltales for et føderalt lovbrudd, mens han sitter som president, sa Mueller.

Det betyr at Mueller ikke benekter at Trump har begått lovrudd.

– Å tiltale presidenten var altså ikke et alternativ vi vurderte, sa Mueller videre.

Han mener derimot at den amerikanske grunnloven krever annen handling enn en rettsprosess og at det er opp til Kongressen å avgjøre om Trump har brutt loven.

– Vi kunne ikke sikte noen for et lovbrudd, når vi ikke kunne tiltale ham, sa Mueller.

– Om vi var sikre på at presidenten ikke hadde begått et lovbrudd, hadde vi sagt det, sier Mueller.

– Vi har derfor ikke konkludert med om et lovbrudd er begått, sa Mueller og jeg oppfordrer til å offentliggjøre rapporten, sa han videre.

– Dette endrer ingenting, svarer Trump på Twitter.

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.