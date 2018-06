Spanias første feministregjering tatt i ed

Verden

Spanias nye regjering ble tatt i ed av Kong Felipe i dag - og for første gang i Spanias historie er det nå flere kvinner enn menn som styrer landet.

Elleve av regjeringens 17 ministre er kvinner, blant annet finans, forsvar og visestatsministeren. Det er størst kvinneandel enn noen annen europeisk regjering. Avisen El Pais gjør et nummer ut av at Spania nå ligger foran både Norge, Sverige og Finland.

Det var etter at den konservative statsministeren Mariano Rajoy nylig måtte gå av på grunn en omfattende korrupsjonsskandale, at sosialistpartiet med Pedro Sanchez i spissen tok over med nytt mann(- og kvinn)skap.

Den spanske filosofen og feministen Alicia Miyares sier til El Pais at den nye regjeringen er et resulatat av en historisk feministbølge som har rullet fram i Spania de siste årene.

- Den er full av kvinner med talent, noe som viser at kvinnene alltid var der, men de har ikke blitt sett før, sier Miyares.

Bare tre andre land har i dag flere kvinner enn menn i regjering - Sverige, Canada og Frankrike.

Som mindretallsregjering med bare 84 av de 350 setene i nasjonalforsamlingen, den laveste andelen siden landet ble demokratisk etter Franco-diktaturet, vil sosialisten Sanchez stå overfor en rekke utfordringer for å skaffe seg parlamentarisk støtte til sin politikk.