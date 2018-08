Spania etterlyser koalisjon mot «fryktpolitikken»

Verden

Kansler Angela Merkel besøker i helgen Pedro Sánchez i Spanias ferieregion framfor noen, Andalucia. Men de to har seriøse temaer på dagsordenen, blant annet skal samtalene handle om migrasjon til Europa og hvordan EU kan løse krisa som har oppstått under arbeidet med en ny asyl- og migrasjonspolitikk.

Innvandringen til Europa og migrasjonen over Middelhavet er lavere enn på flere år, likevel er asylpolitikken preget av strid og store splittelser mellom EU-landene. Den sosialdemokratiske regjeringen til Pedro Sánchez fikk makten i juni og har raskt markert seg som en forkjemper for en liberal og felles europeisk migrasjonspolitikk.

Spania er nå det fremste ankomstlandet for migranter som reiser over Middelhavet. Spania har også åpnet havnene for redningsskip som Italia og Malta har nektet å ta imot i sommer.

Nye murer

Tidligere denne uka tok den spanske utenriksministeren Josep Borrell til orde for at en liten koalisjon bestående av Tyskland, Frankrike og Spania sammen må stå opp mot «fryktpolitikken» som nå dominerer i EU.

– Vi trenger absolutt en enhetlig, solidarisk EU-politikk som organiserer flyktningstrømmene. Hvis ikke alle landene vil være med, må en liten koalisjon av land gå foran. Det menneskene er redd for er den ukontrollerte innvandringen, sier Borrell til den tyske avisa Handelsblatt.

Han peker på Ungarn, Polen, Italia og Østerrike som EU-land som heller vil bygge nye, høye murer langs sine nasjonale grenser enn å jobbe for en felles migrasjonspolitikk.

Borrell mener Angela Merkel reddet «Europas ære» da hun åpnet grensene for nesten en million migranter og flyktninger i 2015.

Under press

Men hjemme i Tyskland har Merkel vært under hardt press for nettopp avgjørelsen om å åpne grensene for flyktninger fra hovedsakelig krigsherjede Syria i 2015.

Motstanden toppet seg i sommer da Merkels regjeringskollega Horst Seehofer satte hele det tyske regjeringssamarbeidet i spill og truet med å gå av om ikke Merkel gikk med på innenriksministerens forslag til ny asylpolitikk.

Det store stridstemaet var hvorvidt Tyskland kan avvise migranter direkte på grensen mellom Tyskland og Østerrike. Etter uker med strid gikk Merkel til slutt med på å sende migranter tilbake til andre europeiske land så lenge Tyskland har bilaterale avtaler om retur med EU-landet migrantene først ble registert.

Foreløpig er det kun Spania som har gått med på en slik avtale.

Avtalen trår i kraft i dag og sier at Spania skal ta tilbake migranter som ankommer Tyskland, men allerede er registrert i Spania. Men i følge Spania utenriksminister Josep Borrell er det ikke snakk om mer enn et titalls personer. Spania krevde ingenting i gjengjeld fra Tyskland.

