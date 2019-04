Søstre trygler om hjelp etter flukt fra Saudi-Arabia

– Vi flyktet fra Saudi-Arabia for å søke asyl, men vår familie og regjering suspenderte passene våre. Nå er vi fanget i Georgia. Vi trenger deres hjelp, vær så snill, skriver søstrene på Twitter tirsdag.

Kvinnene postet bilder av sine pass, som identifiserte dem som 28 år gamle Maha Alsubaie og 25 år gamle Wafa Alsubaie.

#SaudSistersRescue

we are two Saudi sisters who fled from Saudi Arabia seeking asylum. Yet, the family and the Saudi government have suspended our passports and now we are trapped in Georgia country. We need your help please.