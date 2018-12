Av Jørn H. Skjærpe og NTB

Årlig blir rundt en million hunder fortært i Sør-Korea. Det røde, fettfylte kjøttet – som må kokes lenge for å bli mørt – ses på som en kilde til verdifull energi. Tradisjonen har imidlertid utløst mye kritikk i utlandet, og Sør-Koreas unge finner hundekjøtt motbydelig.

For dem er hunder først og fremst kjæledyr, ikke en del av land- og krøtterbruket. Dyreaktivister har lenge kritisert slaktehusene for å bruke brutale avlivingsmetoder og for å partere de døde hundene foran burene med ennå levende dyr.

Antall restauranter som serverte hundekjøtt i Sør-Koreas hovedstad Seoul gikk ned med 40 prosent fra 2005 til 2014, i hovedsak på grunn av fall i etterspørselen. Alt tyder på at industrien nå svekkes kraftig i landet, skriver CNN.

Hundevennlig

70 prosent av sørkoreanerne ønsker ikke å spise hundekjøtt i framtiden, viser en undersøkelse gjort av Gallup Korea i juni i år, ifølge CNN.

Et viktig symbol på dette er fem år gamle Tori. Hunden ble i 2017 tatt inn i varmen av den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in.

I november ble Sør-Koreas største hundeslaktehus stengt ned av myndighetene.

Støtte

– Dette kjennes ut som et nytt, stort steg på veien mot hundekjøttindustriens sorti. Sørkoreanerne sender en klar beskjed om at industrien er mer og mer uønsket i landet, sier Nara Kim i HSI.

Kim jobber tett opp mot folk i hundeindustrien som ønsker å gi seg. HSI har bidratt med økonomisk støtte til flere av disse.

– Vi har jobbet med 13 bønder som ønsker å begynne med noe annet. De erkjenner at hundekjøttindustrien er på vikende front, sier Kim.

