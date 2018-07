Søreide: – Angrep på journalister er uakseptabelt

Verden

Det sier Ine Eriksen Søreide i en uttalelse mandag kveld, samme dag som TV 2-journalisten ble løslatt mot kausjon i Pakistan.

– Angrep på journalister er uakseptabelt og hører ikke hjemme i et demokrati. Det er viktig at pakistanske og utenlandske journalister fritt og uavhengig får dekke valget i Pakistan. Norge fordømmer overgrep mot alle journalister, som bruk av vold eller trusler, for å innskrenke deres frihet og uavhengighet, sier utenriksministeren.

Hun opplyser videre at Norge driver et langsiktig arbeid for å styrke journalisters arbeidsforhold i Pakistan og andre steder. Menneskerettigheter og ytringsfrihet står på agendaen når norske og pakistanske myndigheter jevnlig møtes, understreker Ine Eriksen Søreide.