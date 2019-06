Sør-Koreas president på norgesbesøk

– Jeg tror absolutt det blir et hyggelig statsbesøk. Jeg tror ikke talen hans byr på mange overraskelser, men det blir spennende å høre ham og hvordan han vektlegger de forskjellige elementene i situasjonen, sier seniorforsker Sverre Lodgaard i NUPI til NTB.

President Moon og førstedame Kim Jung-sooks to dager lange besøk markerer 60-årsjubileet for opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom våre to land.

– Forholdet mellom Norge og Sør-Korea har vært godt og uproblematisk helt fra Koreakrigens dager. Vi bidro humanitært med et feltsykehus under krigen, påpeker Lodgaard.

Viktig i fredsprosessen

Statsbesøket innledes med en offisiell velkomstseremoni på Slottsplassen onsdag morgen, etterfulgt av kransenedleggelser på Akershus festning.

– Kongeparet vil deretter ledsage presidentparet til Universitetets aula, hvor president Moon Jae-in skal tale om fred på den koreanske halvøy, opplyser Utenriksdepartementet.

Talen holdes på ettårsdagen for det historiske møtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore.

– President Moon har vært en del av den såkalte solskinnspolitikken i hele dette århundret og har spilt en veldig viktig rolle i oppstarten av fredsprosessen som har funnet sted på halvøya. Ikke minst har han vært en viktig formidler mellom Nord-Korea og USA, sier Lodgaard.

– Stor skuffelse

Etter møtet i Singapore har Moon utnyttet det bedrede forholdet mellom USA og Nord-Korea til å myke opp i eget forhold til naboen. Selv møtte han Kim for første gang i september i fjor i Nord-Korea, landet som hans egne foreldre flyktet fra under Koreakrigen for snart 70 år siden.

Men deretter har Trump og Kim møttes på nytt i Hanoi i mars, et møte som er blitt omtalt som en fiasko. Det ble avsluttet før tiden og uten at de ble enige om en felles uttalelse.

– Hanoi-møtet var en stor skuffelse for Sør-Korea. Det var et tilbakeslag som setter grenser for hva som er oppnåelig mellom nord og sør. President Moon har heller ikke så lang tid igjen av perioden sin, og det er kritisk for ham at forholdet mellom Nord-Korea og USA kommer på rett kjøl igjen, sier forskeren.

Moons tale i Oslo holdes i forbindelse med fredsmeklerkonferansen Oslo Forum.

Lunsj i Håkonshallen

Men det blir også tid til andre ting enn tungt diplomati. Onsdag ettermiddag arrangeres det koreansk konsert i Operaen for presidentparet, hvor det blant annet blir et K-pop-innslag.

Torsdag blir det felles pressekonferanse med president Moon og statsminister Erna Solberg (H) i Oslo, før presidentparet drar til Bergen sammen med kong Harald.

– På programmet står lunsj i Håkonshallen, omvisning på Forsvarets nye logistikkskip KNM Maud, som ble bygd på et koreansk skipsverft, og konsert på Troldhaugen, opplyser UD.

Sør-Korea er Norges nest største handelspartner i Asia og er et viktig samarbeidsland for norsk næringsliv.