Verden

Park (66) ble tvunget bort fra makten i en riksrettsprosess og ble pågrepet i mars i fjor. Hun var selv ikke til stede i rettssalen da dommen falt fredag.

– Jeg dømmer den tiltalte til 24 års fengsel og 18 milliarder won i bøter, sa dommeren Kim Se-yoon. Beløpet tilsvarer over 130 millioner kroner.

Han sa også at Park og venninnen Choi Soon-sil til sammen har mottatt over 23 milliarder won (170 millioner kroner) i bestikkelser. Choi ble i februar dømt til 20 års fengsel.

Opplesningen av dommen ble sendt direkte på sørkoreansk fjernsyn som følge av at saken har stor offentlig interesse. Tiltalebeslutningen mot Park besto av 18 punkter, og hun ble funnet skyldig på 16 av dem.

Parks avgang kom etter at hundretusener av sørkoreanere hadde demonstrert i gatene i lang tid med krav om at hun måtte gå av.

Fredag var det Parks tilhengere som hadde samlet seg utenfor domstolen for å vise sin støtte. Park selv fastholder at saken er politisk motivert, og har ikke vært til stede i retten siden i oktober i fjor.

Både Park og Choi er dømt for å ha presset millioner fra store selskaper som Samsung og Hyundai.

Samsung-arvingen Lee Jae-yong har også stått tiltalt, men i begynnelsen av februar ble han løslatt etter at en ankedomstol besluttet å gi ham en betinget dom for bestikkelser. Han var tidligere dømt til fem års fengsel, men ankedomstolen mente at han ble utsatt for utpressing. (NTB)