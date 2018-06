Verden

I en pressemelding mandag opplyste det sørkoreanske utenriksdepartementet at samtaler var i gang i grensebyen Panmunjom i den demilitariserte sonen mellom Sør- og Nord-Korea.

Også president Donald Trump har bekreftet at en gruppe amerikanske tjenestemenn søndag kom til den demilitariserte sonen for å drøfte forberedelsene til et toppmøte mellom ham og Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Trump tvitret søndag at han mener Nord-Korea har glimrende potensial, en dag vil bli en sterk nasjon både økonomisk og finansielt, og at Kim er enig med ham.

Les også: Trump avlyser møtet med Kim Jong-un og rasler med atom-sabelen

Ombestemte seg

Trump går åpenbart likevel inn for et toppmøte i juni, enda han bare for få dager siden avlyste det planlagte møtet i Singapore på grunn av det han kalte Nord-Koreas sinte holdninger overfor USA.

Lørdag sa han at forhandlingene gikk bra og at det kan bli et toppmøte likevel.

USAs delegasjon ledes ifølge Washington Post av Sung Kim, USAs tidligere ambassadør til Sør-Korea, som nå er ambassadør i Manila. Han har tidligere også vært sjefforhandler i atomforhandlinger med regimet i Pyongyang.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Møte Moon-Kim

Lørdag møtte Sør-Koreas president Moon Jae-in Kim i det nordkoreanske huset i Panmunjom til et hastemøte. Der ble de to enige om at toppmøtet bør holdes som planlagt.

Moon sa at Kim muligens ser på et møte som en måte for Nord-Korea å slippe unna de kvelende sanksjonene, men at Kim er usikker på om han kan stole på at USA gir ham sikkerhetsgarantiene han trenger for å bygge ned atomprogrammet.

Les også: Nord-Korea truer på nytt med å avlyse Trump-møte

Moon sa imidlertid at Kim føler seg forpliktet til en total atomnedrustning på den koreanske halvøya, og han sa selv til Kim at Trump er klar på at han vil ha slutt på fiendskapet og innlede økonomisk samarbeid om Kim igangsetter en atomnedrustning.

USAs og Nord-Koreas delegasjoner møtes i Panmunjom, som er bygd rett på grenselinjen i den demilitariserte sonen. Man kan krysse grensa bare ved å tråkke over en lav fortauskant, men det er sjelden at amerikanske tjenestemenn beveger seg mer enn et par skritt inn i Nord-Korea. Ofte foregår møter i et brakkelignende hus med et møtebord i midten som krysses av grensa inne i huset. (NTB)

Les også: – Var urealistisk og naivt (Dagsavisen+)