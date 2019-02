The Guardian skriver at byrådet i Key West har besluttet å forby flere typer solkrem. Dette for å beskytte korallrevet, som er det eneste av sitt slag i det kontinentale USA.

– Forbudet kommer som følge av kjemikaliene i flere typer solkrem, skriver storavisen.

Gjennomsnittstemperaturen på Key West er for øvrig 25 grader celsius, ifølge US Climate Data.

Saken fortsetter under bildet

Key West er blant annet kjent for vannsport og fint, varmt vær. Foto: Rob O'neal/AFP/NTB scanpix

Les også: Denne Oslo-skolen er full av rotter: – Lukten er forferdelig (DA+)

Beskyttelse

Avgjørelsen kommer som følge av at flere eksperter har pekt på faktorer ved solkrem som kan være skadelig for korallrevet.

– Vi har bare ett rev, og vi må gjøre en liten ting for å beskytte det. Det er vår plikt, sier Key West-ordfører Teri Johnston.

I 2018 valgte også Hawaii og Palau å forby enkelte typer solkrem.

Men ikke alle har tro på effekten av forbudet, blant dem professor Terry Hughes ved James Cook University i Australia. Han har ledet forskning som handler om skader på Great Barrier Reef, og nevner i stedet klimaendring som et langt viktigere fokusområde med tanke på å bevare rev. Han kan komme på 199 ting som er verre for revene enn solkrem.

Les også: Her frykter de at færre får mulighet til å ta abort (DA+)

Nummer 200

– Folk lager lange lister over ting mennesker gjør som kan skade korallrev. Jeg vil plassere solkrem som nummer 200 på den listen, sier han til abc.net.au.

Andre skeptikere har pekt på risikoen for hudkreft hvis bruken av solkrem reduseres, skriver The Guardian.

Solfylte Key West trekker lassevis av turister hvert år. Det er blant annet kjent som «solnedgangens hjem».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fakta om Key West:

* Key West, by i USA i delstaten Florida, på sørvestspissen av Florida Keys, 160 km fra fastlandet. Byen har 25 208 innbyggere (US Census, 2017). Key West er den sørligste byen i det kontinentale USA, og et viktig turist- og sportsfiskesenter.

* Byen har veiforbindelse over 42 broer, noen flere kilometer lange, med fastlandet, og er endepunktet for skipsleden Intracoastal Waterway fra Boston til Key West. Miljøet preges av en blanding av kubansk, vestindisk og amerikansk innflytelse, og er beskrevet av blant andre Ernest Hemingway. Hjemmet til naturforskeren John James Audubon er bevart.

Kilde: SNL