Solberg: Problematisk at USA har en annen virkelighetsoppfatning

Statsminister Erna Solberg er ikke enig med USAs president Donald Trumps tilnærming til Iran eller internasjonal handel

Erna Solberg var på plass da Donald Trump tirsdag hold tale i FNs hovedforsamling. I talen kom Trump med nye utfall mot Iran og anklaget landets ledere.

– De respekterer verken naboenes grenser eller andre nasjoners suverenitet, sa han.

Statsministeren sier det er åpenbart at Trump har Iran som hovedangrepslinje.

– Det var kanskje ikke så skarpt som mange hadde ventet. Det er fortsatt problematisk at USA har en helt annen virkelighetsoppfatning enn resten av oss har, for eksempel når det gjelder Irans oppfølging av avtalen, sa Solberg til TV 2.

Trump sier at han er mer opptatt av at folk er lojale mot sitt eget land enn globalisering. Erna Solberg mener det er en feilslutning.

– For det å ha felles multilaterale løsninger, det å ha en åpen handel, det er i folks interesse. Det er den måten vi har bygget velferd og jobber på. Jeg mener det er i Norges interesse at vi er for en åpen handel.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er enig med Trump i at det er viktig å hindre Iran i å få atomvåpen, men han sier han mener det bør skje gjennom avtaler.

– Det viktige er at vi alle jobber for at vi unngår spredning av atomvåpen, enten det er i Iran eller Nord-Korea eller andre land. Til det trenger vi avtaler, og så trenger vi beskyttelse og avskrekking fra NATOs side slik at det er helt klart at NATO kan beskytte seg mot ethvert mulig angrep mot NATO-land, sier Stoltenberg.

