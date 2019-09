Av Birgitte Iversen

Statsministeren, utenriksministeren, helseministeren, utviklingsministeren, miljø- og klimaministeren og kronprinsen er alle til stede i New York når FNs høynivåuke pågår denne uken.

FN-toppmøtet er nemlig en av Norges siste store muligheter til å sette inn støtet i den viktigste diplomatiske satsingen for tiden: valgkampen for å sikre et sete i FNs sikkerhetsråd. Solberg sier den norske delegasjonen skal bruke tiden godt.

– Utenriksministeren, utviklingsministeren og jeg skal ha over 80 bilaterale møter med ulike land. Vi kommer til å be om støtte, og vi kommer til minne de landene som har sagt at de skal støtte oss, på nettopp dette, sier Solberg under et møte med norsk presse søndag.

Har brukt 23 millioner kroner

Så langt har Norge brukt 23 millioner kroner på å vinne setet i den såkalte vestgruppen foran Irland og Canada. Solberg mener ressursbruken kan forsvares.

– Mange lurer på hvorfor Norge skal sitte der og ikke andre. Noe av det mest usolidariske jeg hører, er at «noen andre kan gjøre det» Det er også bare Norge som kan ivareta norske interesser. Canada og Irland har sikkert mange gode saker, men de kommer til å ivareta sine interesser, sier Solberg.

– Vi kommer tett på andre land, og det gir mulighet til også sikkerhetspolitisk å snakke om våre utfordringer, påpeker Solberg.

FNs sikkerhetsråd har 15 plasser. Av dem er fem forbeholdt de faste medlemmene USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike, mens de øvrige ti går på omgang.

20 år siden sist

Det er 20 år siden Norge sist satt i Sikkerhetsrådet. Valget finner sted i juni neste år. Sikkerhetsråd-valgkampen har vært langt framme på agendaen når norske politikere og kongelige har vært på reise den siste tiden.

Målet er å hanke inn flest stemmer blant FNs 193 medlemsland. I generalforsamlingen teller hver stemme likt, noe som betyr at miniputtstaten Tuvalu blir like viktig som supermakten USA.

Solberg sier hun opplever at det er stor støtte til Norges kandidatur.

– Jeg opplever at det er stor støtte, og at folk setter pris på vårt engasjement og arbeid, men det betyr ikke at alle kommer til å stemme på oss. Så vi må jobbe med dette fremover, for å være relevante. Vi har tøff konkurranse fra Canada og Irland, så vi må fortsette de neste ni månedene med å være tydelige på våre saker, sier Solberg.

Hun sier det blir viktig å vise fram at Norge har vært en stabil samarbeidspartner over mange år.

– Vi er kanskje blant de tre landene som er mest engasjert i FN. Andre land har kanskje nå økt engasjementet sitt for å komme inn i Sikkerhetsrådet, men vårt engasjement for FN har vært der hele tiden, sier Solberg

Vil snakke om hav og skog

Den 74. sesjonen av FNs hovedforsamling åpner med et toppmøte om klima mandag. Solberg sier Norge vil benytte anledningen til å snakke mye om hav og skogsatsing.

Mandag deltar Solberg også på et oppfølgingsmøte av det såkalte «Christchurch Call to Action» om hvordan man skal imøtegå verdensbildet til terrorister og voldelige ekstremister. New Zealands statsminister Jacinda Ardern deltar også.

Statsministeren skal holde sitt hovedinnlegg fredag, og hun skal samme dag være ordstyrer sammen med Samoas statsminister under et toppmøte om hav, klima og små øystater.

