Solberg: Ingen sur stemning på NATO-møtet

Verden

Under det to og en halv time lange møtet, der hver stats- og regjeringssjef snakket i tur og orden, var det ingen tilløp til sur stemning, påpekte Solberg overfor norsk presse etterpå. Hun synes møtet var bra.

Solberg viser til at NATO har flyttet fokus «hjem» igjen etter en periode med mange operasjoner i fjerne land.

– Trumps budskap var faktisk veldig kort. Det var en minivariant av det han har sagt før møtet, sier Solberg.

Ifølge henne sa Trump ingenting som kunne undergrave USAs forpliktelse overfor NATO.

– Det har ikke vært noen tilløp til sur stemning. Nå var det sånn at Trump forlot møtet etter sju innlegg for å ha et bilateralt møte med Angela Merkel, sier Solberg.

Solberg bekrefter at Trump var ute av rommet da hun selv snakket.

– Han har vært tydelig på det som har vært essensen i det han har sagt tidligere. Han ønsker at man skal bruke mer penger. Men han har også gitt en tydelig bekreftelse på at han mener NATO er en viktig organisasjon, og at han er sterkt knyttet til Europa, sier Solberg.

– Det er ikke slik at USA har noen planer om å trekke seg ut. Det vi har sett de siste årene, er faktisk en økt amerikansk tilstedeværelse i Europa, sier Solberg.

Solberg viser til at NATO har styrket seg de siste fire årene.

Det viktigste for Norge er at NATO nå har fått på plass en ny maritim strategi, og en ny kommandostruktur, ifølge Solberg.

(NTB)