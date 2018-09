Socialdemokraterna mot sitt dårligste valg på over 100 år

Verden

Miljöpartiet vaker rundt sperregrensen, mens Socialdemokraterna kan ha gjort sitt dårligste valg på over 100 år.

Partisekretær for Socialdemokraterna, Lena Rådström Baastad, er likevel fornøyd med resultatet på SVTs valgdagsmåling, som gir hennes parti 26,2 prosent.

– Vi skulle selvsagt havnet enda høyere. Men når man tenker på den høyrevinden som har blåst over Europa, har vi gjort et veldig bra valg, sier hun til TV-kanalen.

I TV4s valgdagsmåling får partiet en oppslutning på 25,4 prosent. Trass det dårlige resultatet var det likevel glede å spore på valgvaken i Stockholm over at man tross alt ikke hadde havnet under den «magiske» grensen på 25 prosent.

Hos Miljöpartiet var det derimot en mer neglebitersk stemning. SVT-målingen gir regjeringens «lillebror» 4,2 prosent, farlig nær sperregrensen på 4 prosent. På valgvaken ble det stille da tallet kom opp på skjermen.

– Vi kommer til å følge oppregningen helt til slutt. Det kommer til å bli unødvendig spennende. Men vi gir ikke opp, sa talsperson Isabella Lövin i en peptalk til deltakerne på partiets valgvake.

TV4s valgdagsmåling er enn så lenge en trøst. Den gir partiet 5,8 prosent.

Også hos Moderaterna ble det stille da SVT-resultatet på 17,8 prosent ble kunngjort. Men da mandatfordelingen ble lest opp, ble det jubel. Den gir Alliansen ett mandat mer enn den rødgrønne blokken, 141 mot 140, og dermed økende håp om regjeringsmakt og en statsministerpost til Ulf Kristersson.

Det ga også jubel hos partiet Liberalerna, som ser ut til å gjøre ett av sine dårligste valg i historien med 5,5 prosent i SVT-målingen. (NTB)