Tre måneder med regjeringskrise kan snart være over. Mye tyder på at Socialdemokraternas partileder igjen kan bli Sveriges statsminister og at han greier å lage et blokkoverskridende samarbeid mot sentrum i svensk politikk.

De siste dagene har Stefan Löfven forhandlet med Centern og Liberalerna om grunnlaget for en slik venstre-sentrum-regjering. Det har vært stille fra partiene og mandag avlyste finansminister Magdalena Andersson en reise til Brussel på grunn av utviklingen i svensk politikk.

Alt blir tolket som tegn på at det nå faktisk foregår reelle forhandlinger om en ny regjering, og ikke bare samtaler og sonderinger.

Sverige gikk til valg 9. september, aldri før har det tatt så lang tid å få på plass en regjering.

– Mitt stalltips er at Stefan Löfven blir statsminister i en ny regjering. Men det forutsetter at han er klar for å inngå ganske store kompromisser i politiske saker, sa statsviter Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet til avisen Svenska Dagbladet tidligere i uka.

Feil vei

Centern og Liberalerna har lagt fram lister med krav til Löfven om borgerlig politikk.

Centernleder Annie Lööf har framstilt lista som absolutte krav Socialdemokraterna må godta om Centern skal godta Löfven som statsminister. De konkrete kravene er ikke kjent, men de inkluderer skattelettelser, liberalisering av boligmarkedet og arbeidsmarkedet, og privatisering i velferden.

Klassisk liberal politikk som det er umulig å se at Socialdemokraterna skal kunne gå med på, sier Daniel Suhonen, leder i venstresidas tankesmie Katalys.

– Dette er nyliberale krav som vil bety at Socialdemokraterna tar et stort steg til høyre. Det vil være stikk i strid med den analysen veldig mange nå gjør, blant annet LO, om at Socialdemokraterna trenger en tydeligere politikk som bekjemper årsakene til de økte forskjellene og øker tryggheten, sier Suhonen.

Han har tidligere i høst sagt til Dagsavisen at Socialdemokraterna må si unnskyld for ti år med høyrepolitikk og at høyredreiningen har fått arbeidervelgerne til å flykte til ytre høyre.

– På en måte forstår jeg at Socialdemokraterna er redd for å miste makten, men de må ha en idé om hva de skal oppnå med makten og ikke bare søke makt for maktens skyld. Både Centern og Liberalerna har politiske forslag, mens Socialdemokraterna bare vil sitte i regjering, sier Suhonen.

Går til ytre høyre

Blant LOs medlemmer er Sverigedemokraterna på ytterste høyre fløy nå nest største parti. Socialdemokraterna er fortsatt landets største parti, men de har aldri før gjort det så dårlig i et Riksdagsvalg som i høst.

Daniel Suhonen mener Socialdemokraternas flørt med sentrumspartiene kommer til å dytte enda flere velgere over til Sverigedemokraterna (SD).

– Det er ikke mulig å få på plass en bra politikk med disse partiene. Spesielt Centern ligger så langt til høyre. De gruppene som har minst å tjene på en slik politikk er dem som ligger nærmest SD, sier Suhonen.

Gir beskjed i dag

I dag skal Stefan Löfven fortelle talmann Andreas Norlén om han har greid å stable et regjeringsgrunnlag på beina. Talmannen leder regjeringsforhandlingene mellom partiene. Norlén vil så bestemme om Riksdagen skal stemme over Löfven som statsminister. Avstemningen må skje innen fire dager.

Löfven er allerede blitt stemt over i Riksdagen én gang i høst. Rett etter valget sa et flertall av Riksdagens medlemmer at den ikke ville at Löfvens rødgrønne regjering skulle beholde makten. Men de rødgrønne sitter som en overgangsregjering fram til en ny regjering kommer på plass.

Daniel Suhonen avviser at de rekordlange forhandlingene er en krise for Sverige.

– Sverige er et sterkt demokrati og landet ruller og går. Problemet er heller at politikerforakten kan øke. Vi kan få en tillitskrise fordi folk tenker «hva er det politikerne holder på med?», sier han.

Regjeringskaos

* Sverige gikk til valg 9. september, men ingen av de tradisjonelle blokkene fikk flertall. I tillegg har alle partier lovet å ikke samarbeide med landets tredje største parti, Sverigedemokraterna, på ytterste høyre fløy.

* Fungerende statsminister Stefan Löfven forsøker å få på plass en regjering bestående av Socialdemokraterna og Miljöpartiet som inngår budsjettsamarbeid med Centern og Liberalerna.

* Sentrumspartiene Centern og Liberalerna gikk til valg sammen med Moderaterna og Kristdemokraterna som den borgerlige Alliansen.

* Löfvens fremste mål er å bryte blokkene i svensk politikk og særlig bryte opp Alliansen.

* Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern og Liberalerna vil være avhengig av Vänsterns støtte for å få flertall i Riksdagen. Men Centern og Liberalerna ser på Vänstern som et ekstremistisk parti de ikke vil gi innflytelse i budsjettdannelsen.

Kilder: Svenska Dagbladet, Aftonbladet