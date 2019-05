25 år etter at ANC med Nelson Mandela i spissen vant en overveldende seier i det første demokratiske valget, er den tidligere frigjøringsbevegelsen fortsatt en gigant i Sør-Afrika.

Nå er spørsmålet hvor stort ANC blir når sørafrikanerne går til parlamentsvalg onsdag. Skuffelse blant velgerne og gjentatte skandaler, særlig rundt avgåtte president Jacob Zuma, har ført til at ANC har mistet velgere de siste årene.

Fikk hakeslepp

Dette valget blir det første med Zumas etterfølger, Cyril Ramaphosa, i front. Få dager før valget er det stor usikkerhet om hvorvidt ANC går opp eller ned.

Ved forrige valg, i 2014, fikk partiet 62 prosent, og gikk dermed ned fra nær 66 prosent i 2009. I 2004 var ANC på topp, med nær 70 prosent.

Mens enkelte målinger viser at det vil få rent flertall med stor margin, viste en sjokkmåling presentert denne uka fra SA Institute for Race Relations at partiet faktisk kan miste sitt rene flertall.

Ifølge målingen får ANC 49.5 prosent oppslutning, ifølge den sørafrikanske avisen Business Day.

– Jeg må si at jeg fikk hakeslepp av den målingen, sier Henning Melber til Dagsavisen.

Han er seniorforsker ved Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala i Sverige, og følger sørafrikansk politikk tett.

– Målingene er veldig motstridende, og derfor veldig forvirrende. Men jeg tror ANC beholder flertallet, og faktisk går litt opp siden sist. Jeg blir overrasket om partiet får mindre enn 55 prosent, og ikke overrasket om de får godt over 60, sier Melber.

Zuma ute

Han trekker fram to viktige grunner til at ANC fortsatt vil gjøre det godt, og kanskje bedre enn sist: At mange velgerne ikke oppfatter alternativene til ANC som gode, og at partiet har kvittet seg med omstridte Jacob Zuma.

Det ble av mange ansett som en nødvendig snuoperasjon for ANC da Jacob Zuma til slutt ble presset ut av sitt eget parti i fjor. Cyril Rampaphosa hadde tatt over etter Zuma som leder i ANC i desember 2017. I februar 2018 ble presset innad i ANC om at Zuma også måtte gå av som landets president så stort at Zuma i praksis ble tvunget til å trekke seg.

– Vekker tillit

I motsetning til skandaleombruste Zuma, som er blitt anklaget for korrupsjon, anses Ramaphosa å ha en ren sti. Han er en godt likt forretningsmann som mange håper kan få den skakkjørte økonomien på skinner igjen.

– Ramaphosa er en veldig viktig positiv faktor for ANC. Alle håper Ramaphosa kan sikre stabilitet og økte økonomiske investeringer i Sør-Afrika. Han har dessuten en personlig verdighet, en faktor som gir ham tillit og troverdighet. Han er også sosial og lett å ha med å gjøre. Ulempen hans er at han er så grei at han kan oppfattes som «svak» og ingen «tøffing», sier Melber.

Dypt splittet

Ramaphosa må dessuten fortsatt slite med en sterk fraksjon i ANC fra den såkalte Zuma-leiren, noe som begrenser hans handlefrihet. Ramaphosa har sparket flere av ministrene fra Zumas tid, og erstattet ledere i dårlig fungerende statlige selskaper. Henning Melber mener likevel Ramaphosa ikke har klart å ta et skikkelig oppgjør med Zuma-leiren.

– ANC er fortsatt dypt, dypt splittet. Zuma-tilhengerne er fortsatt sterkt til stede på valglistene rundt omkring i landet, sier Melber.

Det paradoksale er at om ANC gjør det svært bra under Ramaphosa, kan det slå negativt ut for Ramaphosa, påpeker han.

– Det kan føre til at motstanderne hans internt i partiet da føler seg trygge de neste årene, og derfor etterhvert prøver å kvitte seg med Ramaphosa, sier Henning Melber.

Svake alternativer

Opposisjonen har så langt ikke klart å utgjøre noen stor trussel mot ANC i løpet av alle årene som har gått siden 1994.

Det største opposisjonspartiet, Democratic Alliance (DA), ligger langt bak ANC i størrelse. Ved forrige valg fikk partiet 22 prosent, men kan gjøre det dårligere nå. Partiet var lenge ansett som et «hvitt parti» og hadde hvite partiledere, men dette har endret seg en god del de siste årene. Partiet har fått en svart leder, Mmusi Maimane, og er i større grad blitt et parti også for den svarte middelklassen.

– Maimane har ikke levd opp til forventningene, og DA vil trolig ikke trekke mange nye velgere. Alt over 20 prosent for DA vil være en stor overraskelse, mener Melber.

Mmusi Maimane, leder av Democratic Alliance (DA). Foto: NTB scanpix

Det tredje største partiet er Economic Freedom Fighters, som kun fikk seks prosent sist, men som kan øke nå.

– EFF oppfattes av mange som for radikale og antidemokratiske i sin fremtoning, og gjør det vanskelig å få folk til å velge dem, sier Melber.

Julius Malema, leder av Ecnomic Freedom Fighters. Foto: NTB scanpix

Vil ikke stemme

En urovekkende tendens ved dette valget er at det ligger an til lav valgdeltakelse, påpeker Melber.

– Mange bryr seg ikke om å registrere seg som velgere, det gjelder blant annet unge velgere. For øyeblikket antar man at ti millioner stemmeberettigede ikke har registrert seg, som man må om man skal stemme. Og blant dem som har registrert seg, antar man at fem millioner ikke vil stemme. Så det kan være at 15 millioner stemmeberettigede ikke bruker stemmeretten sin. Det kan være en indikasjon at de er lei av politikk, sier han.

Han er ikke like bekymret for at ett parti dominerer så kraftig.

– Jeg er ikke så bekymret for demokratiet i Sør-Afrika. Landet har et svært sterkt sivilsamfunn og en omfattende pressefrihet. Dessuten hadde ANC en periode to tredels flertall, men mistet det, og aksepterte det. Jeg er ikke sikker på om man ville sett det samme i for eksempel Zimbabwe, sier han.

Svekket i byene

ANC er ikke like dominerende overalt på regionalt nivå. Etter lokalvalgene i 2016 fikk ANC en vekker da partiet mistet flertallet i tre store byer: Johannesburg, Pretoria og Port Elizabeth. Partiet DA styrer i både Pretoria og Johannesburg. Fra før av har Cape Town i mange år vært bastion for det største opposisjonspartiet, DA.

At ANC mistet støtte i byene har vært ansett som et tegn på at den svarte middelklassen er i ferd med å forlate partiet. Men den store testen på hvor sterkt grep giganten fortsatt har om sørafrikanerne, kommer på onsdag.

