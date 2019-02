Av Karoline Elgesem - ABC Nyheter

Byer som Los Angeles og Las Vegas opplevde en sjelden snøbyge torsdag. Da snøen begynte å falle over storbyen Los Angeles var det faktisk en så sjelden hendelse at flere ikke skjønte hva som skjedde, skriver LA Times.

– Folk visste ikke hva det var. Så jeg måtte liksom fortelle dem at det var snø, fortalte Xavier Bias avisen.

Dette er faktisk første gang siden 1962 at det har falt snø i Los Angeles sentrum, ifølge meteorologene i National Weather Service.

De så seg nødt til å ta til Twitter for å bekrefte at det var snø som falt i Los Angeles.

– Det er faktisk snø, tvitret de.

Også i gamblinghovedstaden Las Vegas falt snøen, men her ble den liggende. I videoen øverst i saken kan du blant annet se at noen har laget en snømann foran det ikoniske Las Vegas-skiltet.

Et slikt snøfall har ikke byen sett siden 2008 da det falt 8 centimeter snø, noe som er et par centimeter mer enn det meste som ble målt denne gangen. Rekorden var ifølge CBS i 1979, da det ble målt hele 18 centimeter snø. Men selv om det falt mindre snø denne gangen, ble over 100 fly innstilt på grunn av snø og frost ved McCarran-flyplassen i Las Vegas ifølge AP.

