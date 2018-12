Slik kunne en verden uten president Donald Trump sett ut

«Saturday Night Live» tok seerne med til en verden uten Donald Trump som president i en parodi på filmen «It's a Wonderful Life».

En ny måling hos Fox News viser at et flertall i USA vil ha en annen president.

Men hvordan ville en slik verden sett ut?

Sketsjen hos «Saturday Night Live», som Trump har kritisert mang en gang, er stjernetung med folk som Ben Stiller, Robert De Niro og Matt Damon, skriver ABC News.

Showet startet med Trump på balkongen i Det hvite hus.

– Jeg tror ikke jeg kan gjøre dette lenger, sier Alec Baldwin, som igjen gjorde sin Trump-parodi.

– Det er forferdelig, alt faller fra hverandre, noen ganger ønsker jeg at jeg aldri var president, fortsatte han.

Kenan Thompson dukker så opp ved siden av ham for å ta ham til en fest og vise ham virkeligheten uten en Trump-president.

A world where Trump was never President, eh? #SNL pic.twitter.com/rkS3Zgnfn1

– Alle ser så annerledes ut, hva er disse tingene på deres ansikter, spurte Trump.

– De kalles smil, Mr. Trump, svarer Thompson.

Først blir han besøkt av Sarah Sanders, spilt av Aidy Bryant, som ikke er hans pressesekretær og i stedet gjør massevis av penger innen PR.

Også Kellyann Conway dukker opp og Trump bemerker at hun ser godt ut.

– Det er fordi jeg ikke lenger blir spist opp innvendig av alle løgnene, svarer Conway.

Trump innser så at Hillary Clinton er president.

En begeistret Michael Cohen, som igjen spilles av Ben Stiller, er ikke i fengsel.

– Jeg vil aldri vende meg mot deg, du er min beste venn, sier Cohen.

“Since it’s Christmas, I just want to say that you taught me everything I know.” -Michael Cohen #SNL pic.twitter.com/JLC2kEqkf1