– Noen av oss var som hans barn for ham. Vi kan aldri skrive historien vår uten å nevne han.

Slik beskrives avdøde Robert Mugabe av Zimbabwes informasjonsminister Monica Mutsvanvgwa, fra regjeringspartiet Mugabe selv ledet, ifølge The Guardian.

De fleste zimbabwere vil være enige i at landets historie de siste fire tiår er uløselig knyttet til Robert Mugabe. Men for veldig mange andre zimbabwere er det med motsatt fortegn: Blant dem var han forhatt og foraktet.

Robert Mugabe, som døde 95 år gammel i Singapore, var frigjøringshelten som til slutt ble presset ut av sine egne.

Landsfader

– Mugabe gjorde politiske feilvurderinger, men problemene rundt ham ble forsterket av at han ikke evnet å møte kritiske stemmer og nye utfordringer. Til slutt ble han også så svekket av alderdom at det svekket vurderingsevnen, sier Zimbabwe-kjenner Elling Tjønneland, som er seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt.

Robert Mugabes vei til den opprinnelige heltestatusen begynte for alvor på 1960-tallet. Han kjempet mot det hvite mindretallsstyret i landet som den gang het Rhodesia, og satt i fengsel fra 1964 til 1974 for sitt opprør. Da han ble løslatt, flyktet han til Mosambik, der han stiftet organisasjonen Zanu, forløperen til det som senere skulle bli regjeringspartiet han styrte under i 37 år.

Etter å ha ledet an i geriljakrigen mot regimet til Rhodesias regime under Ian Smith, ble han med i fredsforhandlinger som til slutt gjorde slutt på krigen og førte til valg der Mugabes Zanu PF vant en overveldende seier.

Robert Mugabe anno 1980, året han fikk makten. Foto: NTB scanpix

Mugabe ble statsminister i landet som nettopp hadde fått navnet Zimbabwe.

– Mugabes posisjon var formidabel internt i landet ved selvstendigheten, og han fikk raskt en sterk internasjonal posisjon. Han ble regnet som en av de store frigjøringsheltene på linje med blant andre Kenyatta i Kenya og Nyerere i Tanzania. Han var landsfaderen som førte kampen for frihet og selvstendighet, sier Tjønneland til Dagsavisen.

På besøk hos president Bill Clinton i USA i 1995. Foto: NTB scanpix

Lot seg blende

Da Mugabe tok over makten begynte han arbeidet med å bygge ut de sosiale sektorene.

– Han hadde stor tro på å skape utvikling særlig gjennom utdanning. Det førte til at Zimbabwes befolkning på slutten av 1990-tallet var blant de best utdannede i Afrika, sier Tjønneland.

– Mange lot seg blende av Mugabe. I dag vet vi at han hadde andre sider, blant annet en personlighet som gjorde at ikke tolererte kritisk tenkning, sier han, og viser til massakrene på begynnelsen av 1980-tallet mot 20.000 mennesker i provinsen Matabeleland.

Disse sidene ble mer synlig da økonomien begynte å gå nedover mot slutten av 1990-tallet. I 2000 hadde levestandarden gått ned siden 1980: levealderen hadde gått ned, gjennomsnittsinntekten hadde sunket og arbeidsledigheten var tredoblet. Utdannede folk begynte å forlate landet.

– Folk begynte å murre, den utdannede eliten begynte å stille kritiske spørsmål og kreve reformer. Dette taklet ikke Mugabe, sier Tjønneland.

Vendepunktet

Et vendepunkt kom i 2000, da Mugabe tapte en folkeavstemning om en ny grunnlov, det første valgnederlaget på 20 år. Mugabe ble rasende. Samtidig hadde en opposisjon for første gang begynt å bygge seg opp; Movement for Democratic Change (MDC). Valget samme år ble utført med omfattende juks og vold, men opposisjonen gjorde det svært godt.

Samme år startet også en stor endring som skulle få store følger. Mugabe hadde lenge snakket om en jordreform der svarte skulle få jord som fortsatt i overveldende grad tilhørte det hvite mindretallet, men da dette gikk tregt, gikk Mugabe inn for overtakelse av gårder med makt og vold. Mange av dem som tok over hadde verken kunnskapen eller midlene til å lykkes.

– Måten det skjedde på bidro til å legge landbruket i ruiner og til å skape sterke motsetninger i befolkningen, sier Tjønneland.

Med det forverret økonomien seg ytterligere.

Fikk applaus

I takt med de økende problemene i Zimbabwe ble forholdet mellom Mugabe og vestlige land, spesielt den tidligere kolonimakten Storbritannia, stadig kjøligere. Det ble innført sanksjoner mot Mugabe, som igjen klandret vestlige nasjoner og det hvite mindretallet for problemene i landet.

Men på det afrikanske kontinentet beholdt Mugabe i stor grad sin standing.

– Selv om Mugabes jordreform og retorikken mot Vesten ikke førte til utvikling i Zimbabwe, gjorde det ham til en populær leder i Afrika – han talte jo Vesten midt imot. Senest i 2015 ble han leder for Den afrikanske union, og fikk mer applaus enn de fleste.

Ble kastet

På hjemmebane var regimet brutalt mot politiske motstandere, menneskerettighetsaktivister og journalister. Ved presidentvalget i 2008 vant motstander Morgan Tsvangirai første runde, noe som ble fulgt av vold mot opposisjonen slik at Tsvangirai trakk seg. Den politiske krisen endte med en samlingsregjering for noen år.

Men Mugabe hadde ikke bare problemer med å takle kritikere i opposisjonen. Også innen regjeringspartiet var det kniving mellom fløyer.

– Han holdt sterk kontroll over personene rundt ham. Mulige arvtakere ble fjernet, han sørget for å omgi seg stadig mer med ja-mennesker, sier Tjønneland.

Demonstrasjoner i november 2017. Mugabe ble tatt av makten av militære allierte. Foto: NTB scanpix

I 2017 gikk dette for langt. Mugabe, stadig mer svekket av alderen, sparket visepresident Emmerson Mnangagwa – Mugabe ville ha kona Grace som visepresident. Da vendte de mektige allierte militærlederne seg mot Mugabe; Emmerson Mnangagwa var en mektig figur med stor støtte blant den eldre garde i militæret. Militæret tok makten og tvang Mugabe til å trekke seg, 93 år gammel.

Mugabe fikk beholde sine økonomiske goder. Siden april har han vært i Singapore for medisinsk behandling.

Samme regime

I Mugabes tidligere posisjon sitter nå nettopp mannen som ble sparket i 2017. Emmerson Mnangagwa sier han reagerer med dyp tristhet på Mugabes død.

Emmerson Mnangagwa da han ble tatt i ed som president. Foto: NTB scanpix

Mnangagwa har lovet økonomiske reformer og politisk forsoning.

– Det er et bitte lite lys i at dette regimet i alle fall har sett skriften på veggen, sier Elling Tjønneland.

Men i det siste har det vært store protester i landet mot økonomisk forverring og mangel på politisk dialog med opposisjonen.

Emmerson Mnangagwa har ennå til gode å motbevise påstanden fra en opposisjonell da Mugabe ble kastet av makten av sine egne:

– Vi har fjernet en tyrann, men ennå ikke tyranniet.

