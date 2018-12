Hva skjer i kveld?

Det holdes mistillitsvotum mot Theresa May i Det konservative partiet. Dette skjer fordi minst 48 parlamentsmedlemmer i partiet (minst 15 prosent) har bedt om det. Avstemningen holdes mellom kl. 19 og 21 norsk tid, og avgjørelsen ventes kl 22.00.

Hvordan virker mistillitsvotumet?

Om over halvparten støtter May, det vil si minst 158 av de konservative parlamentsrepresentantene, kan May bli sittende, og da kan det ikke stilles mistillitsvotum mot henne de neste 12 månedene.

Onsdag kveld har 158 sagt de vil støtte henne. Men det er hemmelig votering, og enkelte har sagt at noen støtter henne offisielt, men ikke vil gjøre det når det stemmes. Derfor er det helt uvisst hva som skjer.

Om derimot over halvparten stemmer mot May, må hun gå av som partileder. Da vil det bli en lederkamp i partiet, der May ikke kan stille. Det er mulig den neste lederen ikke er klar før i januar. Den som tar over som leder blir også statsminister, og det holdes ikke nødvendigvis nyvalg.

Hvordan påvirker dette brexit?

Hvis hun vinner, vil May være styrket, og hun kan fortsette sin plan, som er å få flere innrømmelser fra EU knyttet til utmeldingsavtalen, og komme tilbake til parlamentet med noen endringer. Da må Underhuset stemme over avtalen.

Hvis hun taper, vil brexit-samtalene stanses. Den som tar over som leder og statsminister, må velge vei videre. Det kan være å følge veien May har valgt, eller å gjøre radikale endringer i strategien.

Hvem kan ta over hvis hun taper?



Jeremy Hunt, Boris Johnson, Dominic Raab, Michael Gove, Sajid Javid, Amber Rudd. Foto: NTB SCANPIX

Her er noen av de mest aktuelle kandidatene til lederjobben dersom May taper et mistillitsvotum:

Dominic Raab

Han rystet det politiske bildet og gjorde alt mye vanskeligere for May da han valgte å trekke seg som brexit-minister fordi han ikke kunne stå inne for utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU – og det morgenen etter at regjeringen nettopp hadde gitt sin støtte til avtalen. Sier selv at han fortsatt har tillit til May, men ønsker en reforhandling av avtalen.

Boris Johnson

Det regnes som opplagt at Johnson, som gikk av som utenriksminister i sommer, har ambisjoner om å bli leder av partiet. Populær i medlemsmassen, men svært omstridt i parlamentsgruppen, og noen av dem er så imot ham at de vil slutte om det blir han. Vil ha en hard brexit med et fullstendig brudd med EU, noe kun et mindretall av Underhusets medlemmer ønsker.

Michael Gove

Miljøministeren, som drev kampanje for å gå ut av EU i 2016, har bestemt seg for å bli i Mays regjering og heller jobbe for en endring av avtalen. Gove er kjent som «sjefsdolkeren» etter hans sjokkerende trekk i lederkampen etter David Camerons avgang i 2016: Gove hadde stilt seg sterkt bak kampanjen for å få Boris Johnson som leder, men trakk sin støtte samme morgen som Johnson skulle erklære sitt kandidatur, og erklærte at han selv stilte, noe som førte til at Johnson trakk seg. Gove ble grundig slått av to andre kandidater, hvorav den ene var May, som ble leder.

Sajid Javid

Nåværende innenriksminister som nølende stemte for å bli i EU men som er EU-skeptisk. Kan appellere både til brexit-forkjempere og pro-EU-folk i partiet.

Amber Rudd

Favoritten blant pro-EU-folk og dem som ønsker en myk brexit. Nettopp innsatt som arbeids- og pensjonsminister, men var innenriksminister fram til april i år.

Jeremy Hunt

Erfaren minister som støttet remain, men som nå er på brexit-siden.

