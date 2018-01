Verden

President Donald Trump fråder etter uttalelser i den nye kontroversielle boka om ham, og truer med å saksøke sin tidligere rådgiver Steve Bannon for brudd på fortrolighetsavtaler.

Men bruddet mellom Trump og hans tidligere sjefstrateg og nære allierte kan også få videre konsekvenser for den interne maktkampen i det republikanske partiet: Den etablerte delen av partiet jubler over splittelsen av det tidligere radarparet, ifølge The New York Times.

– For etablissementet er dette et pluss. Bannon har vært en våpendrager for Trump og drevet en effektiv valgkamp overfor velgere på grasrota som støtter Trump. Så det å miste Bannon og være i åpen konflikt med ham, er ikke positivt for Trump, sier seniorforsker Svein Melby, som følger amerikansk politikk tett ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Ser mot valget

Posisjoneringen mellom republikanere har for lengst begynt foran kongressvalget i november i år, der republikanerne må kjempe for å beholde flertallet i begge kamre.

Dragkampen i partiet står mellom den tradisjonelle og etablerte kjernen i partiet på den ene siden, som svært mange av republikanere i Kongressen tilhører, og på den andre siden den populistiske anti-elite-grupperingen Trump og Bannon representerer.

Bannon sluttet som Trumps sjefstrateg i august i fjor, men lovet å «gå i krigen» for Trump og kjempe for ham på grasrota. Han har de siste månedene jobbet aktivt med å støtte republikanske kandidater som vil utfordre etablerte republikanske representanter og senatorer i Kongressen, og for mange kandidater har denne støtten vært viktig for å appellere til Trump-kjernevelgere.

Indre rift

At Bannon nå har vekket Trumps raseri, kan bli en ulempe for kandidater som er alliert med Bannon, skriver politikknettstedet Politico.

Flertallsleder i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, er blant dem som gleder seg over bruddet mellom Bannon og Trump, og postet et bilde av seg selv med et stort smil på Twitter. McConnell har vært frustrert over at Trump på oppfordring fra Bannon til slutt støttet Roy Moore, den omstridte republikanske senatskandidaten i Alabama som tapte sensasjonelt mot en demokrat nylig.

Svein Melby sier den siste utviklingen mellom Trump og Bannon kan være en fordel for det republikanske etablissementet.

– Kontroversen mellom Bannon og Trump fører til indre rivninger i den populistiske delen av partiet som kan tjene etablissementet. Faren Bannon representerte for de etablerte, var at han kunne komme opp med populistiske kandidater som slo ut de etablerte, fordi de ville sikre mange av Trump-tilhengerne. Den republikanske senatsledelsen som ønsker kontinuitet og gjenvalg av etablerte kandidater puster nok derfor nå lettet ut av at Trump «hogger hodet av» Bannon. Det som har skjedd nå, gjør det nærliggende å tro at Trump vil kunne stille seg bak kandidater fra etablissementet som står på gjenvalg, i stedet for Bannon-kandidater. Det kan spare de etablerte for vanskelige motkandidater. Samtidig er det jo i enkelte områder en belastning å være for nært knyttet til Trump, sier Melby.

USA-kjenner Jan Arild Snoen mener oppgjøret mellom Trump og Bannon ikke betyr noen vesentlig svekkelse av Trump.

– Bannon er blitt mer og mer isolert, og han er langt fra så mektig som før. I valget mellom Bannon og Trump velger nesten alle Trump, sier Snoen til NTB.

– Mistet forstanden

Det er boka «Fire and Fury: Inside the Trump White house» av journalist Michael Wolf som har skapt overskrifter og Trump-raseri det siste døgnet. Boka publiseres neste uke, men deler av innholdet i boka ble gjengitt i avisen The Guardian onsdag. Forfatteren har gjort mer enn 200 intervjuer med personer som har vært sentrale rundt Trump og hans indre sirkel, blant annet Bannon. Bannon driver det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart, og var valgkampsjef for Trump de siste tre månedene i valgkampen i 2016 før han ble sjefstrateg for president Trump fram til august i fjor.

I boka har Bannon blant annet kommentert et møte i Trump Tower i juni 2016 hvor både Trumps sønn Donald Trump junior og svigersønnen Jared Kushner deltok. De hadde samtaler med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja, som angivelig satt på informasjon som kunne skade Hillary Clinton. I boka sier Bannon at Trumps sønn hadde opptrådt «forrædersk» og «upatriotisk» ved å avholde møtet, og sier møtet burde vært rapportert til det føderale politiet FBI. Bannon blir også sitert på andre ufordelaktige utsagn om Trump-familien, blant annet at presidentens datter Ivanka er «dum».

Bannon tror Russland-granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller i stor grad kommer til å dreie seg om hvitvasking av penger, og at både Trumps sønn og svigersønnen Jared Kushner kommer til å få hard medfart av etterforskerne.

Trump svarte onsdag kveld med å rase mot Bannon.

– Steve Bannon har ingenting å gjøre med meg eller mitt presidentskap. Da han ble sparket, mistet han ikke bare jobben, han mistet forstanden, sa Trump i en uttalelse som oppfattes som et brudd med den tidligere så nære allierte.

Bannon har imidlertid holdt seg til positive ordelag om Trump.

– Jeg støtter ham dag inn og dag ut, sa Bannon på sitt eget radioshow onsdag, og kalte Trump en «great man».

Saksøkes?

Om Trumps raseri mot Bannon opprettholdes, er vanskelig å vite, understrekes det i amerikanske medier. Trumps advokat har i brevs form truet med å saksøke Bannon for brudd på fortrolighetsavtaler.

Hvor stor betydning Bannons uttalelser rundt Russland-møtene vil ha, vil avhenge av om Bannon gjentar dette under ed, mener Svein Melby.

– Det virker som det er mye sensasjonsmakeri i boka, så vi må vente og se om det han er gjengitt på i boka er noe han står ved. Derfor blir det interessant å høre Bannon uttale seg under ed i Kongressen senere denne måneden, sier Melby.

Det omnstridte møtet

* Donald Trump junior, sønnen til USAs president, mottok 3. juni 2016 en epost som omhandlet potensielt skadelig informasjon om Hillary Clinton.

* Eposten ble sendt av Rob Goldstone, en britisk musikkpublisist med forbindelser til musikeren Emin Agalarov og hans far, den russisk-aserbajdsjanske forretningsmannen Aras Agalarov.

* Aras Agalarov har tidligere arrangert en missekonkurranse i Moskva i samarbeid med Donald Trump, som også har hatt en kort opptreden i en av Emin Agalarovs musikkvideoer.

* I eposten hevdes det at russiske myndigheter har tilbudt Aras Agalarov informasjon som kan være skadelig for Clinton.

* Informasjonen omhandler Clintons egne forbindelser til Russland, og tilbudet er del av «Russland og landets regjerings støtte til Trump», ifølge Goldstone. «Hvis dette er det du sier, elsker jeg det», svarer Donald Trump junior.

* Noen dager senere tilbyr Goldstone å arrangere et møte om saken med en advokat tilknyttet den russiske regjeringen.

* 9. juni møtte Trump junior den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump Tower i New York. Svigersønnen til Trump senior, Jared Kushner, og den daværende sjefen for Trumps valgkamp, Paul Manafort, deltok også på møtet.

* Etter at saken ble kjent i fjor, sa Trump junior at han ikke mottok noen viktig informasjon om Clinton på møtet, og at det i hovedsak handlet om andre ting. Veselnitskaja har uttalt at hun aldri har opptrådt på vegne av Russlands regjering.

* I den nye boka «Fire and Fury» av Michael Wolff sier Steve Bannon at møtet mellom en russisk advokat og Trumps nærmeste medarbeidere i 2016 var «forrædersk».

Kilder: New York Times, CNN, AP, Donald Trump junior på Twitter