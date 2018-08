Sladderblad sitter på dokumenter om Trumps elskerinner. Trump ville kjøpe dem alle.

Verden

National Enquirer skal ha hatt en safe med dokumenter om hysj-penger og andre saker som bladet ikke publiserte grunnet det nære forholdet til Donald Trump. .

Det opplyser ikke navngitte kilder til nyhetsbyrået AP, skriver NTB.

Torsdag skriver New York Times at Donald Trump og hans advokat Micahel Cohen planla å kjøpe materialet som strekker seg over flere tiår.

Noen av historiene skal være fra så langt tilbake som 80-tallet, ifølge flere i Trumps krets.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Planla kjøp

I et lydopptak som Cohen hadde ble publisert i sommer, kommer det fram at Donald Trump og Cohen snakker om å betale hysjpenger til en annen kvinne enn de to som er kjent fra før; Karen McDougal og Stormy Daniels.

Mens McDougal fikk 150.000 dollar, fikk Daniels 130.000 dollar.

På opptaket snakker Cohen og Trump også om meningsmålinger og hvordan de skal skjule utbetalingen via et stråselskap og så fakturere dette som advokattjenester.

Dette er ifølge jurister et problem for Trump, fordi betalingene da kan tolkes som et forsøk på å påvirke valgutfallet i 2016 via en skjult betaling.

Dette kan være brudd på amerikanske valgkamplover, skriver BBC.

Opptaket er fra september 2016, noen uker før valget.

Les også: Han ledet Donald Trumps valgkamp, nå står han klar til å «tyste»

Tiår

Det er på dette opptaket Micahel Cohen og Trump diskuterer hva som synes å være et kjøp av alt materiale i safen til National Enquirer, som strekker seg over tiår.

Alt sammen - alt sammen, fordi vi kan aldri være helt sikre, sa Cohen på opptaket.

Stormy Daniels' advokat, Michael Avenatti har vært klar på at det er flere kvinner og betalingene var for å hindre historiene i å bli kjent før valget.

National Enquirer, og Pecker, har i nesten 20 år beordret staben til å beskytte Trump fra negative saker., skriver New York Times.

Dette ble gjort ved å kjøpe ekslusive rettigher til kvinnenes historier for så aldri å publisere dem.

Les også: Sid fikk sparken i flyselskapet: – Du har jentehår, sa sjefen

Fjernet

Dokumentene i safen skal ha blitt fjernet av magasinets toppsjef David Pecker og innholdssjef Dylan Howard noen uker før Trump ble tatt i ed som president.

Det skal ha skyldtes frykt for at dokumentene ville kunne skade magasinets morselskap, American Media Inc. (AMI).

Den ikke navngitte kilden til AP vet ikke om dokumentene ble destruert eller om de ble flyttet til et mer hemmelig sted.

Både Pecker og Howard er innvilget immunitet for å kunne vitne om Trumps rolle i utbetalingene av hysj-penger til kvinner som angivelig har vært Trumps elskerinner.

Det betyr at de to medietoppene ikke kan straffes for opplysninger de kommer med.

Ifølge rettsdokumentene fra saken mot Cohen tilbød Pecker seg å hjelpe til med håndteringen av negative historier om Trumps forhold til kvinner.

Han skal blant annet han tilbudt seg å finne fram til slike historier slik at magasinet kunne kjøpe eneretten og hindre at de ble publisert, skriver NTB.

Les også: Kina tar til motmæle mot Trumps «uansvarlige og absurde logikk»

Trump endret forklaring

Ifølge The Wall Street Journal var både Pecker og Howard på en eller annen måte involvert i utbetalingene til begge kvinnene.

Avisen skriver også at Pecker allerede har gitt etterforskerne detaljert informasjon om utbetalingene.

Trump benekter fortsatt at han har hatt noe seksuelt forhold til McDougal og Daniels, men han har skiftet forklaring når det gjelder utbetalingene.

Siden uttalte han i et intervju med Fox News at han fikk greie på utbetalingene «senere».

Les også: Donald Trump om demokratene og venstresiden: – Dette er voldelige mennesker