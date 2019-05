De siste ukene har vaksinemotstand kommet til syne i Pakistan og flere vaksinasjonsarbeidere er drept.

I april angrep en gruppe bevæpnede menn en helsestashon der de skjøt og drepte en kvinne, skriver New York Times.

Nasreen Bibi (35) ble drept, mens Rashida Afzal (24) ble hardt skadd, opplyser New York Times.

De jobbet i landsbyen Sultan Zai, nær grensen til Afghanistan.

Drapsmennene skyter ned helsearbeidere fordi de mener poliovaksinen gjør muslimske barn sterile og Pakistans kamp mot polio er et plott fra Vesten for å kunne sende spioner til Pakistan, skriver New York Times.

Nok en vaksinasjonsarbeider i Pakistan er drept i forbindelse med FNs kamp mot polio i landet. Dermed er fem personer drept så langt i mai, melder NTB.

Det siste offeret ble skutt i Bajaur-distriktet nordvest i landet natt til mandag, opplyser politiet.

Les også: Listhaug om Frp: – Vi gir mindre offentlig støtte til alt og alle

Les også: Ikke mange nok vaksinerer seg, 300 prosent økning i meslingtilfeller

Polio

FN-kampanjen har hjulpet Pakistan med å få kontroll over spredningen av sykdommen. Antall smittede barn har sunket fra 304 i 2014 til 12 i 2018. Men den nye voldsbølgen har ført til at mange vaksinasjonsarbeidere har truet med å boikotte den neste runden med vaksinasjoner, skriver NTB.

Poliomyelitt forårsakes av polioviruset og kan føre til store og varige funksjonshemninger. I noen tilfeller er sykdommen også dødelig.

Les også: USA velger for første gang en muslimsk kvinne til Kongressen ​

Les også: Meslingsmitte påvist i Oslo – barn som var på legevakten kontaktes

Frykt

Islamistiske opprørere nordvest i Pakistan har tidligere drept hundrevis av helsearbeidere og politifolk som er satt til å passe på dem. Drapene skyldes altså frykt for at vaksinene gjør muslimske barn sterile.

Tidligere er det iverksatt militæroffensiver for å drive vekk opprørere fra basene deres slik at helsearbeidere skal kunne nå fram til barn i områder som tidligere var utilgjengelige.

Den nye voldsbølgen utgjør et alvorlig problem for Pakistans regjering fordi den kan føre til en oppblussing av sykdommen, mener sikkerhetsanalytikeren Fida Khan til DPA.

Pakistan og Afghanistan er blant de få landene i verden der polio fremdeles finnes, skriver NTB.

Sykdommen er mer vanlig i landets fjellrike nordvestlige region nær den afghanske grensen, som de siste årene har vært kontrollert av islamistgruppa al-Qaida.

Les også: Donald Trump angriper den første muslimske kvinnen i Representantenes hus